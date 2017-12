Denúncia da PGR contra a mãe aproxima Geddel da delação

Denúncia feita pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima e sua família – o irmão e deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), além da mãe, Marluce Vieira Lima – poderá apressar uma possível delação premiada do companheiro de 30 anos de Michel Temer; avaliação é que o ex-ministro fará o que for preciso para poupar a mãe de enfrentar um inquérito criminal; nesta segunda- feira (4), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou os Vieira Lima e pediu a perda dos bens da família e de empresas ligadas a ela, além do pagamento de indenização de R$ 51 milhões, mesmo valor encontrado no bunker de Geddel em Salvador; caso faça a delação, Geddel implodirá de vez o governo Temer, além de expor as entranhas do golpe

A denúncia feita pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima e sua família – o irmão e deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), além da mãe, Marluce Vieira Lima – poderá apressar uma possível delação premiada do companheiro de 30 anos de Michel Temer.Segundo o jornalista Josias de Souza, "a equipe da procuradora-geral Raquel Dodge pegará em lanças para obter o recolhimento domiciliar de Lúcio e de Marluce. Um interlocutor freqüente de Geddel, amigo da família, avalia que o ex-ministro de Temer fará o que for necessário para poupar a mãe, que ficou viúva recentemente, de constrangimentos criminais"."Assim, não é certo que Temer consiga realizar o sonho de se tornar um candidato à própria sucessão. Mas Geddel ainda pode realizar os pesadelos do presidente. Nada impede que, a caminho do céu hipotético que criou para si mesmo, Temer seja devorado por um amigo antropófago a caminho do inferno", finaliza Josias.Fonte: https://www.brasil247.com/