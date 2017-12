PGR denuncia Geddel e irmão por lavagem de dinheiro e associação criminosa

A encenação do desembarque tucano do governo de Temer não engana ninguém novembro 30, 2017 Michel Temer, presidente mais impopular da história e único a ser denunciado por corrupção e comprar descaradamente deputados para não ser condenado, não chegou ao posto que exerce sozinho. Ele contou com o apoio incondicional dos tucanos que não concordaram em...

Multas ou campanhas de educação? Mais uma vez nos deparamos com um tema muito polêmico em torno da nossa legislação de trânsito: se vamos nos valer do artifício da multa em pedestres e ciclistas. Antes de entrarmos no mérito da questão vamos tentar recordar qual a função da multa no caso de ser lavrada uma... 13º salário: lutas, conquista e impactos Mais uma vez, neste final de ano, a economia brasileira receberá a injeção de mais de R$ 200 bilhões decorrentes do pagamento do 13o salário, recebido por 83 milhões de pessoas, trabalhadores assalariados e beneficiários da previdência social (aposentados e pensionistas). Essas e outras... Programa Mais Médicos é constitucional, decide Supremo Tribunal Federal Fiquei feliz e lisonjeado com a notícia veiculada no CONJUR, edição de 30.11.2017, dispondo que o Egrégio Supremo Tribunal Federal - STF por maioria os seus pares, 6X2 julgou constitucional o Programa Mais Médico. Enquanto a extinta OAB, (1930-1991), que só tem olhos para... Tacla Durán, o fim da página da mulher de Moro, a histeria de Dallagnol: a Lava Jato agoniza em praça pública O Brasil assiste aos estertores da Lava Jato. Como no apocalipse, os sinais estão em toda parte. Os mais visíveis são o encerramento da página no Facebook da mulher de Sergio Moro, Rosângela, em homenagem aos feitos do marido; a prisão patética da líder do grupo golpista Nas Ruas,...