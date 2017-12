Tempos sombrios

Aos poucos, um dia aqui noutro ali, a sociedade brasileira vai avançando numa caminhada sombria em direção à quebra do estado democrático de direito. Com ajuda de parte da mídia, setores do Judiciário arrogam-se o direito de flexibilizar o texto Constitucional em nome de uma suposta defesa dos valores morais - tão vilipendiados em nossos tempos. Imbuídos de uma questionável missão redentora, colocam-se a esfolar e prender, sem antes cumprir minimamente o direito processual e tampouco assegurar as garantias individuais do réu. Sentem-se autorizados a avançar pelo clamor punitivo da sociedade, que infelizmente se entregou à radicalização. O ar das ruas exala um acre gosto de sangue. Aceita-se o mal se ele vier supostamente em nome do bem.O ordenamento jurídico, expressão do nosso pacto social, existe exatamente para evitar os exageros, impedir decisões definidas pela emoção, deslindar a razão em meio ao contraditório. Assim, em tese, evita-se a regressão, afastando-nos das barbáries comuns na Idade Média. Seja por sua convicção conservadora ou mesmo por razão de mercado – afinal, a sociedade se mostra ávida por punições exemplares – a imprensa brasileira renunciou a seu papel de guardiã da verdade. Pôs-se a fazer coro com os radicais, deixando de lado qualquer equilíbrio e bom senso na condução das versões entre as partes.Diante deste quadro, de evidente conluio entre a mídia e setores conservadores retrógados, o Judiciário encontrou terreno fértil para crescer na imposição de verdades. Numa evidente contrafação dos fatos, alguns juízes e promotores revoltam-se diante do que é absolutamente legal, e passam a agir flagrantemente à margem da lei, protegidos pelo senso comum da sociedade e os aplausos de uma imprensa absolutamente irresponsável. O movimento tem efeito deletério, confunde a opinião pública, pois seus atores, em tese, são homens ilibados e de reputação inquestionável – requisitos para o exercício da magistratura e do Ministério Público.Indignada pela corrupção desmedida, a sociedade se mostra intolerante, exige punições sumárias e exemplares. Não se satisfaz com o rito da lei, cujo cumprimento exige a obrigatória concessão de ampla oportunidade de defesa, com a preservação plena das garantias individuais do réu. O caminho é um pouco mais longo no pressuposto de que somente assim os fatos e as responsabilidades estarão efetivas esclarecidos. Atropelar tais etapas eventualmente atende ao clamor popular, mas agride o Estado Democrático de Direito.Vejam, o caso da Assembleia Legislativa do Rio, que recentemente revogou a prisão de seu presidente e de dois outros deputados. A medida transcorreu em absoluta consonância com as regras constitucionais. Tanto é assim que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, após decretar a prisão dos parlamentares, enviou a deliberação para a Casa Legislativa a fim de que os deputados resolvessem – o texto é direto e está lá a expressão “resolvessem”, como aliás determina a Constituição. E assim fez a Alerj: resolveu revogar a prisão. Uma fato absoluto normal no ordenamento jurídico vigente. Ao invés de recebe-lo com naturalidade, alguns desembargadores se melindraram, mostraram-se indignados e chegaram a pedir intervenção federal no Rio. Neste caso, seria uma situação absurda: a intervenção porque a Constituição se fez cumprir. E todos – até o STF - aceitam distorções desta natureza com uma certa normalidade. Afinal, o juiz Moro já disse que “vivemos tempos excepcionais”.A professora de direito constitucional Carol Clevre, em artigo na Gazeta do Povo de Curitiba, dirime qualquer dúvida jurídica que poderia subsistir no caso. Diz ela:”O artigo 27, parágrafo primeiro da Constituição, prevê expressamente que se aplicam aos deputados estaduais, dentre outras garantias e vedações, as regras sobre inviolabilidade e imunidade”. E conclui: Por mais reprovável que a medida possa parecer, encontra-se legitimada por uma regra constitucional. E aqui vale lembrar uma frase do Ministro Marco Aurélio Melo: a sociedade almeja e exige a correção dos rumos, mas esta há de acontecer sem açodamento. Não se avança culturalmente fechando a Lei das leis da República, que é a Constituição Federal”.Não há aqui a defesa de qualquer ato ilegal que tenha eventualmente sido praticado pelos deputados. Mas a punição não poder atropelar o rito para atender ao clamor popular. Há que se ter serenidade para se avançar nas investigações, produzir correta instrução processual e, se for o caso, condenar os responsáveis por todo e qualquer desmando ou ato de corrupção.Em tempos de Lava-jato, a serenidade parece ser mercadoria escassa. O Judiciário, que deveria ser exemplo, também tem deixado de lado a imagem de equilíbrio, simbolizada mitologicamente pela deusa Têmis segurando a balança. Nesta semana, o juiz Marcelo Bretas postou uma foto, com cara de mau, portando um fuzil. Grosso modo, o que representa um fuzil? Instrumento de extermínio, arma de guerra, poder, capacidade de matar, enfim: uma força indômita, incontrolável. Nada que faça lembrar a balança de Têmis. O equilíbrio acabou. Vivemos, sim, tempos sombrios.