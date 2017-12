Crea promove “Seminário Semear Água no Cerrado” em Barreiras

8 às 8h30 – Receptivo e credenciamento



8h30 às 9h - Abertura Oficial do Evento com autoridades –



Mesa de Abertura - Bioma Cerrado desafios na preservação de serviços ecossistêmicos – 9 às 12h



Mediador:



9 às 9h40 – Astronomia, Meio Ambiente, Água – perspectivas para um olhar transdisciplinar – Astronômo Fernando Munaretto



9h40 às 10h20 – Serviços Ecossistêmicos– Um olhar sobre o Cerrado – Professor Altair Sales Barbosa



10h20 às 11h00 – Agricultura Sintrópica: princípios e aplicações no caso da “Fazenda Ouro Fino” e “Fazenda Olhos D’águas” – Eng. Agrônomo Henrique Souza



10h50 às 12h – Discussão com a Plenária



12h às 14h - Intervalo para Almoço



Experiência Prática – Agricultura – possibilidades de desenvolvimento territorial



Palestra : As questões técnicas econômicas associadas aos Sistemas Agroflorestais Sintrópicos (SAF)



Visita para estudo de caso – visita a área do Campos Reitor Edgar Santos



Atividade Técnica coletiva – Como desenhar um SAF - Princípios, estratégias e referências bibliográficas



Desenhando os SAFs do Campus Reitor Edgar Santos

Mesa Redonda - Bioma Cerrado – experiências e desafios – 9h às 12h



9h às 9h40 – A experiência de convivência com o Cerrado dos Geraizeiros



9h40 às 10h20 – A experiência da 10Desenvolvimento



10h20 às 11h – Os Desafios da prestação dos serviços de abastecimento de água e sua relação com os mananciais



10h50 às 12h – Discussão com a Plenária





Mesa Redonda – Reflexões e Escutas: os desafios para o futuro do Cerrado – 14h às 17h



Mediador – Msc. Engª. Gabriela de Toledo, membro do Crea-BA



Falas qualificadas : UFOB; UNEB; FASB; IFBA, CONSID/UMOB; ASCRA; EMBASA

Refletir sobre a importância dos serviços ecossistêmicos e seu papel na oferta de serviços ambientais, a exemplo da produção de água, regulação do clima, polinização e controle de pragas. Este é o objetivo do Seminário "Semear Água no Cerrado", que será realizado nos dias 06 e 07 de dezembro, no Campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia, no município de Barreiras.A escassez hídrica e a gestão da demanda de água para o abastecimento humano são questões que vêm sendo discutidas ao longo do ano em eventos promovidos pelo Crea, como o Agenda de Desenvolvimento Bahia, realizado em 17 de março, na Escola Politécnica; e o Seminário Semear a Água, realizado nos dias 26 e 27 de abril, na Assembleia Legislativa da Bahia.Os serviços ecossistêmicos são importantes para o enfrentamento de problemas ambientais atuais, como a diminuição da oferta de chuva, a poluição atmosférica, a perda de mananciais e a instabilidade climática. O seminário será importante para conscientizar os profissionais da área tecnológica e interessados pela temática na adoção de outras posturas e práticas voltadas a proteção, preservação e recuperação dos serviços ecossistêmicos nos territórios.O Seminário "Semear Água no Cerrado" é promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), a Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia e Universidade Federal do Oeste. "Nosso foco é levar as questões de crise hídrica ao Cerrado. Um dos principais objetivos é possibilitar a reflexão, a troca de experiências e a construção de parcerias com foco no Bioma Cerrado", observa a assessora de Responsabilidade Sócioambiental do Crea, Gabriela de Toledo.