Banir Lula não é apenas insano. É também inútil!

A elite brasileira, que patrocinou o golpe de 2016, pode dar com os burros n'água, se insistir na estratégia de convulsionar o País, com o banimento judicial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; isso porque a pesquisa Datafolha também trouxe outro dado extremamente relevante: Lula é o maior cabo eleitoral do País; segundo a pesquisa, 29% dos brasileiros votarão – com certeza – no nome indicado por Lula, o que já seria suficiente para garantir presença no segundo turno; outros 21% podem votar no indicado por ele; ou seja: 50% da população está disposta a seguir Lula – número que deve crescer, se ele vier a ser vitimizado pelo Poder Judiciário, no momento em que o Brasil é governo por uma quadrilha

A elite brasileira, que patrocinou o golpe de 2016, pode dar com os burros n'água, se insistir na estratégia de convulsionar o País, com o banimento judicial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a pesquisa Datafolha e tem chances reais de vencer em primeiro turno.Lula é o maior cabo eleitoral do País. Segundo a pesquisa, 29% dos brasileiros votarão – com certeza – no nome indicado por Lula, o que já seria suficiente para garantir presença no segundo turno. Outros 21% podem votar no indicado por ele.No campo oposto, Michel Temer é o pior cabo eleitoral do País. Só 3% votariam em quem fosse indicado por ele, enquanto 87% não fariam isso em hipótese algum. Ou seja: Temer representa o beijo da morte – o que é um grande problema para Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles.Enquanto isso, 50% da população está disposta a seguir Lula – um número que deve crescer, se ele vier a ser vitimizado pelo Poder Judiciário, no momento em que o Brasil é governo por uma quadrilha.Portanto, banir Lula – o maior líder popular da história do País – de uma disputa eleitoral não é apenas insano. É também inútil.Fonte: https://www.brasil247.com/