Em ritmo recorde, Gebran conclui voto sobre Lula

A corrida para julgar Lula na segunda instância a tempo das próximas eleições fica cada vez mais evidente; o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator responsável pela Operação Lava Jato na 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), em Porto Alegre, concluiu em ritmo acelerado seu voto sobre o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na condenação a nove anos e seis meses de prisão no caso do triplex do Guarujá; conclusão do caso revela que o TRF-4 está correndo para julgar Lula; voto de Gebran Neto foi fechado exatamente 100 dias após a apelação chegar ao seu gabinete, na tarde de sexta-feira (1.º); apenas três apelações da operação ficaram menos tempo com o relator para preparação do voto