Conheça os possíveis adversários e caminhos do Brasil na Copa da Rússia































Os oito grupos das seleções mundiais que diputam a Copa do Mundo 2018 foram definidos nesta sexta-feira (1°), em sorteio realizado em Moscou. Com isso já é possível saber qual deverá ser o caminho percorrido pela seleção brasileira na Rússia até uma possível final e também quem são os prováveis adversários na segunda fase. Já se sabe, por exemplo, que Brasil e Alemanha podem se enfrentar já nas oitavas de final do mundial.O jornalista Eurico Tavares analisa quais são as peculiaridades de cada um dos grupos sorteados, confira no vídeo abaixo:O Brasil está no Grupo E, juntamente com Suíça, Costa Rica e Sérvia. O grupo do Brasil é o que soma o maior número de pontos no ranking da Fifa. São 4.415 pontos, sendo 1.619 do Brasil, 1.134 da Suiça, 914 da Costa Rica e 748 da Sérvia.Já a Alemanha, – que na última Copa, em 2014, venceu o Brasil por 7 a1 no inesquecível jogo no Mineirão, em Belo Horizonte –, está no grupo F, com México, Suécia e Coréia do Sul. Essas equipes somam, juntas, 4.151 pontos.Brasil e Alemanha se enfrentam nas oitavas de final caso fiquem em posições diferentes nos dois primeiros lugares. Ou seja, se o Brasil for primeiro do grupo E e a Alemanha segunda do grupo F, ou vice-versa, os dois se encontram nessa fase.Caso os dois fiquem em primeiro – ou em segundo – em seus respectivos grupos, eles só têm chance de se encontrar numa eventual partida final da Copa, para decisão do título.Se o Brasil for o primeiro do seu grupo, o caminho até uma possível final passa por Samara no dia 2 de julho, Kazan no dia 6 de julho, Saint Petersburg no dia 10 de julho, e a final em Moscou Luzhniki dia 15 de julho.Caso o Brasil seja o segundo do grupo, o caminho até o jogo final passará por Saint Petersburg no dia 3 de julho, Samara no dia 7 de julho, Moscou – Luzhniki no dia 11 de julho e a final também no estádio Luzhniki.Na terceira rodada da fase de grupos, a Alemanha vai jogar contra Coreia do Sul, em Kazan, às 11h. No mesmo dia, Brasil vai enfrentar Sérvia, às 15h, em Moscou. Ou seja, o Brasil entra em campo contra a Sérvia já sabendo em que posição a Alemanha terminou.Da Agência Brasil