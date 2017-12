Lava Jato vira partido clandestino e vai participar da eleição

O Brasil virou mesmo casa de mãe Joana, onde todo mundo manda. Além dos americanos e ingleses, de Temer, Jucá, Sarney, Eduardo Cunha e Aécio Neves também mandam – e muito – os procuradores da Operação Lava-Jato. Esta operação, que se tornou um poder paralelo no país dando ordens, atropelando leis, desrespeitando a Constituição e ditando regras admitidas até pela Suprema Corte, agora escancarou também a sua condição de partido político clandestino, até então mascarado com o pretexto de combater a corrupção. Seus procuradores, que já vinham interferindo na vida política do país, criminalizando a classe, desmoralizando os políticos e até apresentando projetos de lei, decidiram participar das eleições de 2018, se houver, recomendando nomes e, inclusive – quem sabe? – com candidatos próprios. Embora eles neguem, ninguém tem dúvidas de que alguns deles concorrerão às próximas eleições: basta observar a postura e o discurso politico, por exemplo, de Deltan Dallagnol e Carlos Fernando. Na verdade, eles vivem criticando e fazendo acusações a políticos, tornando a classe desacreditada, mas estão doidos para entrar na política e conseguir um mandato eletivo.Reunidos no Rio de Janeiro para, segundo disseram, traçar diretrizes para a operação no próximo ano, os procuradores da Lava-Jato em atividades no Rio, São Paulo e Curitiba divulgaram uma carta informando que em 2018 vão deflagrar "operações conjuntas" com o claro objetivo de influenciar as eleições. O coordenador da força-tarefa do Paraná, Deltan Dallagnol, justifica a iniciativa dos procuradores afirmando que naquele ano "haverá a batalha final para a Lava-Jato". Mas o que eles pretenderam dizer com "traçar diretrizes", "operações conjuntas" e "batalha final"? São eles que decidem os rumos da operação? Não existe mais hierarquia no Ministério Público? A Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, teoricamente a chefe deles, teve alguma participação na elaboração dessas diretrizes? Foi, pelo menos, consultada? E o juiz Sergio Moro, que se acredita seja o chefe da Lava-Jato, está sabendo disso tudo? Afinal, quem é mesmo que manda na operação?Não é mais segredo para ninguém que a Lava-Jato tem vida própria, uma instituição poderosa dentro do Judiciário – por isso faz o que bem entende sem dar a mínima para a PGR ou para o STF – mas o que não se sabia é que os procuradores são os donos da bola, ditando os procedimentos, os caminhos e os alvos da operação. A julgar pelo protagonismo deles, fica a impressão de que a Policia Federal é mera coadjuvante, apenas cumprindo as suas ordens, enquanto ao juiz Sergio Moro cabe a tarefa de assinar os mandados de prisão e as sentenças de acordo com o que foi decidido e solicitado por eles, os procuradores. Conclusão: são eles mesmo que mandam. E se sentem tão poderosos que criticam todo mundo, inclusive o Judiciário que, segundo Dallagnol, peca pela falta de "resolutividade" dos processos. "O sistema brasileiro – ele disse, em entrevista – é feito para não resolver questões importantes e investigações contra os poderosos". Eles ficaram tão ousados que já se habituaram a criticar até o Supremo. A pose deles, na foto em que anunciaram a carta, parece a de uma junta militar à paisana detentora de grande poder.Como até hoje nenhum deles, inclusive o juiz Sergio Moro, foi incomodado pelas instâncias superiores, todos se sentem donos absolutos do poder. O juiz Moro, por exemplo, que se habituou a abusar do seu poder sem sofrer sequer uma advertência do Supremo, declarou recentemente que não se arrepende de ter violado a Constituição grampeando a Presidente da República e divulgando o conteúdo do grampo. Ele continua perseguindo escandalosamente o ex-presidente Lula, com a aprovação silenciosa da Suprema Corte, e negando todos os pedidos da sua defesa. Como agravante, a "Folha de São Paulo" revelou que o pessoal da Lava-Jato tem pressionado a Andrade Gutierrez para delatar Lula e o seu filho, do contrário não haverá acordo. A presidenta do STF, ministra Carmen Lúcia, alertou recentemente sobre os excessos da operação, afirmando que "a corrupção precisa ser combatida e a lei cumprida, mas em nome do combate à corrupção não se pode atropelar a Constituição nem a lei". Lindas palavras que, no entanto, não passam de palavras porque concretamente ela simplesmente não faz absolutamente nada para conter os excessos do juiz e procuradores. Fica tudo no discurso.Não faz muito tempo os procuradores da Lava-Jato, não satisfeitos com os seu poder, resolveram elaborar um projeto de lei com dez itens, classificados por eles como de anticorrupção, e o apresentaram à Câmara dos Deputados. O projeto, que chegava a extinguir o habeas-corpus e a legalizar a tortura, era tão absurdo que o ministro Gilmar Mendes classificou os seus autores de "cretinos". E, como seria de se esperar, não foi aprovado pelo Congresso. Em compensação o Senado já aprovou um projeto, denominado pelo senador Roberto Requião de "Lei Cancellier", em homenagem ao reitor da Universidade de Santa Catarina vitimado pelos excessos da Lava-Jato, que pune os abusos de autoridade. Quando entrar em vigor essa lei deverá por um freio nos excessos de magistrados e procuradores, pois se depender dos seus superiores eles continuarão abusando do poder que o concurso lhes proporcionou. Tanto isso é verdade que já ameaçam interferir nas eleições do próximo com "ações conjuntas" para a "batalha final". Parece coisa de super-heróis.Por Ribamar Fonseca. Jornalista e escritorFonte: https://www.brasil247.com/