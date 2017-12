Sema realiza Encontro Territorial na Bacia do Rio Grande

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) realiza, no dia 6 de dezembro, em Barreiras, o Encontro Territorial – Bacia do Rio Grande, encontro que vai reunir lideranças dos municípios que integram o território de identidade para socializar experiências, informações e aprendizados socioambientais. O evento consolida a primeira etapa do Projeto Cerrado, e vai acontecer no Auditório 01 da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a partir das 9h.O encontro foi articulado como resultado do Projeto Cerrado e do Mapeamento das Experiências Socioambientais, da Sema, e consistirá em um espaço de diálogo para socialização do cenário socioambiental da região. A ação visa a democratizar as informações socioambientais para fortalecimento da atuação dos colegiados territoriais e comitês de bacias, contribuindo com a sustentabilidade ambiental do território e com o processo da governança do Projeto Cerrado. Além de se configurar em um importante diagnóstico de atores, espaços e iniciativas socioambientais.Para o evento, estão previstos 80 participantes estratégicos, dentre eles, representantes do poder público (Sema, Inema, secretarias municipais de Meio Ambiente e de Agricultura), de colegiados territoriais, comitês de bacias; universidades e conselhos municipais de meio ambiente.A programação será iniciada às 9h, com abertura institucional, seguida de contextualização do Projeto Cerrado Bahia, destacando a importância do papel dos colegiados e demais representações para a sustentabilidade do projeto após a finalização da primeira etapa. No período da tarde, haverá uma debate e troca de experiência em grupos, quando serão levantadas informações sobre o contexto socioambiental, potencialidades e fragilidades. Ao final, será construída uma agenda coletiva para fortalecimento e visibilidade das ações.Ascom SEMA/Governo da Bahia