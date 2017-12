TCM aprova contas de 70 prefeituras e 204 câmaras

O Tribunal de Contas dos Municípios, durante toda a semana, aprovou com ressalvas as contas de 16 prefeituras e de 40 câmaras de vereadores, todas referentes ao exercício de 2016. Com isto, o número de prefeitos com contas aprovadas subiu para 70, enquanto que o de presidentes de câmaras já soma 204, sendo 12 destes aprovados na íntegra. Até o momento o TCM promoveu o julgamento das contas de 165 prefeituras, que representam 40% do total, e de 225 câmaras, que equivalem ao percentual de 54%.As câmaras, cujas prestações de contas foram aprovadas na íntegra pertencem aos municípios de Caturama, Central, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Glória, Jandaíra, Lençóis, Milagres, Nova Fátima, Ouriçangas, Santa Bárbara e Xique Xique. Elas foram administradas no período por Nailson Nascimento, Roberto Carlos Cunha, Ivaldo Almeida, Ireno Miranda, José Nilson Oliveira, Adilson Júnior, Edney de Oliveira, João Carvalho Filho, João Humberto Júnior, Raislan Barbosa, Carlos da Silva e Edson da Silva, respectivamente. Todos os gestores receberam quitação plena do TCM.Nesta semana, as prefeituras que tiveram parecer pela aprovação com ressalvas foram as de Conceição do Jacuípe (Normélia Maria Correia), Condeúba (José Augusto Ribeiro), Contendas do Sincorá (Ueliton Vladir Souza), Coribe (Manuel Rocha), Érico Cardoso (João Paulo de Souza), Feira da Mata (Alex Ronan Mota), Feira de Santana (José Ronaldo de Carvalho), Gavião (Benvinda Silva), Jaborandi (Assuero de Oliveira), Laje (José Emiran Feitosa), Morpará (Edinalva de Almeida), Planaltino (José Carlos Nascimento), Rodelas (Emanuel Ferreira), Salinas das Margaridas (Jorge Antônio Ferreira), Santa Brígida (Carlos Clériston Gomes) e Tanquinho (Jorge Flamarion de Souza).Em todos esses casos, o pleno considerou que as ressalvas contidas no relatório técnico não possuíam gravidade para provocar a rejeição das contas. Contudo, os gestores foram advertidos com a imputação de multa e alguns ainda terão que devolver valores aos cofres municipais pela má aplicação do recurso público.Já em relação às câmaras de vereadores, o pleno aprovou com ressalvas as contas de Andorinha (José Vitor Soares), Antônio Gonçalves (Amilton Cardoso), Baixa Grande (Hélio Júnior), Barra do Rocha (Amaurilho Neto), Boa Nova (Jurimar Meira), Bom Jesus da Lapa (Miguel da Rocha), Candeal (José Almir Carneiro), Contendas do Sincorá (Lamar Reis), Cotegipe (Waldécio Chaves), Curaçá (José Henrique de Souza), Formosa do Rio Preto (Hermínio dos Reis), Gongogi (Adriano Pinheiro), Ibiquera (Marlene Francisca Mascena), Ibirapitanga (Weligton de Paulo), Ibitiara (Sivaldo José de Amorim), Ibotirama (Adeilton Cruz), Iguaí (Ademar Rios), Itapitanga (Joel Fernando do Nascimento), Jaborandi (João Fabrício Silva), Jaguaquara (Élio Fernandes), Maracás (Noélia Novaes), Maragojipe (José Benidito da Hora), Miguel Calmon (Marcelo Fábio Carneiro), Nova Itarana (Marilene da Silva), Paratinga (Adriano Martins), Pintada (Sandoval Machado), Ponto Novo (Arnóbio Araújo), Prado (Diógenes Loures), Ribeirão do Largo (Wilson de Almeida), Riachão das Neves (Brancildes Olímpio Júnior), Rio de Contas (Luciano Pierote), Rodelas (Geraldo Cileno de Almeida), Santana (José Angélico de Jesus), São Félix do Coribe (Ézio da Silva), Sátiro Dias (José Batista), Saubara (Gecivaldo Rocha), Teofilândia (João Carlos dos Anjos), Terra Nova (Luciano Muniz), Una (Ailton Nunes Dias) e Varzedo (Luis Carlos Andrade).Ascom TCM/BA