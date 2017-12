Laranja de Aécio diz que nunca teve contato com ele

O montador de andaimes Mitil Ilchaer Silva Durao, que mora no município da Serra (ES), e aparece em um relatório da Polícia Federal como dono de um dos celulares apreendidos na casa do senador Aécio Neves (PSDB-MG), disse que ficou sabendo do caso na manhã da última quarta-feira (29) pelos jornais.Mitil disse que viu a notícia e que as informações batem, mas não sabe por que o nome dele está lá. "Não sei onde vem isso. Não tenho contato algum", disse o montador ao G1.Além dele, também foi encontrado pela PF na casa de Aécio um telefone em nome do agricultor Laércio de Oliveira, que trabalha no cultivo de café em fazendas do interior de Minas.Para identificar quem eram os proprietários das duas linhas móveis disponíveis nos celulares encontrados na casa de Aécio, a Polícia Federal teve que solicitar os dados às operadoras de telefonia TIM e Vivo. As empresas, então, informaram que os telefones pré-pagos estavam registrados em nome de duas pessoas diferentes:Fonte: https://www.brasil247.com/