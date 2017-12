Ibope: Temer é corrupto para 86% dos brasileiros

Pesquisa do Ibope divulgada nesta sexta-feira, 1, mostra quão clara está a percepção do brasileiro sobre a corrupção de Michel Temer, que assumiu o poder após um golpe parlamentar; segundo o Ibope, 86% dos brasileiros concordam com a afirmação de que o governo é corrupto; para 81%, a vontade da população não é respeitada; 85% acham que o País não está sendo conduzido pelo caminho certo apenas 12% opinam o contrário; pesquisa também mostrou que o otimismo dos brasileiros em relação à economia chegou em novembro ao patamar mais baixo dos últimos oito anos