Barreiras: Programa Despertar compartilha resultado dos trabalhos realizados nas escolas do campo





Escola Municipal Manoel Rocha Filho irá receber premiação especial na cidade Feira de Santana.









A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Programa Despertar, apresentou ontem, quinta-feira (30), no Centro Cultural Rivelino de Carvalho, os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos das escolas municipais do campo.O Programa Despertar é uma parceria da Prefeitura de Barreiras com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, Federação de Arte Educação do Brasil – FAEB e Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras – SPRB. Atende aos alunos da Educação do Campo, do Infantil ao 9º ano do ensino fundamental, trabalhando a Educação Socioambiental com temas transversais: meio ambiente, ética, saúde, cidadania, pluralidade cultural. Assim, o Programa Despertar forma crianças e jovens do meio rural, preparando-os para a vida e para o exercício da cidadania.O Projeto desenvolvido em Barreiras tem como coordenadoras Iliége Viana e Leila Cristina Carvalho que durante o ano de 2017, buscou associar o tema Viver bem no campo com as vivências de cada estudante em seus ambientes escolares.Os estudantes acompanhados dos professores e gestores das escolas municipais, Adroaldo Fernandes, Antônio Machado, Manoel Rocha Filho, Maria Madalena e Santa Luzia, expuseram suas produções artesanais, como quadros e cestos confeccionados com material reciclável e com sisal.A secretária de educação, Cátia Alencar, a vice-prefeita, Karlúcia Macêdo, e a coordenadora de programas institucionais Leise Araújo, acompanharam as várias apresentações culturais, na socialização dos projetos.“Esse projeto tem um olhar voltado para a Educação do Campo, traçando diretrizes de ensino específico para fortalecer a identidade do homem do campo”, destacou a secretária de educação, Cátia Alencar.A metodologia do Projeto Despertar acontece em várias cidades da Bahia, esse ano, no concurso promovido pelo SENAR, com objetivo de premiar as melhores experiências no campo, a Escola Municipal Manoel Rocha Filho, localizada no km32, ficou em primeiro lugar com o tema Solo Vivo. O projeto envolveu mais de 150 estudantes e a professora Rosa Viana irá receber o prêmio na cidade de Feira de Santana no próximo mês.“Fiquei surpresa com o resultado, o projeto é encantador e os benefícios faz com que os alunos do campo se sintam valorizados juntamente com a comunidade do povoado do KM 32, receber esse prêmio é uma honra”, disse emocionada.Dircom Prefeitura de Barreiras