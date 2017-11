As noites de Barreiras voltam a brilhar o clima natalino



Autoridades durante a inauguração oficial da decoração natalina



Presépio gigante





O trenó do Papai Noel e sua renas



Entrada da Vila de Nata l





Praça do Parque de Exposição





As árvores de natal se fundem com suas cores



Parque Novo Tempo, no bairro São Pedro, em Barreirinhas Parque Novo Tempo, no bairro São Pedro, em Barreirinhas

Contando com a presença de vereadores, secretários, presidente da CDL, diversas autoridades, prefeito, vice e população em geral, no último dia 27/10, no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha, em Barreiras, foi realizada a inauguração oficial da decoração natalina, com o tema Um Natal de Luz e Alegria. Este ano, vários locais da cidade foram lembrados e estão sendo iluminados pela primeira vez.A iluminação de Natal de 2017 é composta por 29.525 figuras inerentes à data e, vale ressaltar, aproveitando materiais de antigas decorações. A Vila de Natal, no parque, é cheia de túneis iluminados, árvores coloridas, presépio gigante e muita luz, além do play ground para a garotada se esbaldar.Vale lembrar que, no ano passado, nenhuma lâmpada foi instalada pela administração da época, desestimulando as vendas no comércio, o que veio a gerar prejuízos para alguns lojistas que investiram no aumento de seus estoques, ávidos de venderem seus produtos. Nadaram e acabaram morrendo na praia!...O parque de exposição, além de estar todo muito bem decorado e bastante colorido, receberá diversos eventos para crianças de todas as idades. Confira no box a programação.Outros locais que receberam a decoração foram: as seis rotatórias, ruas e praças do cais. E os seguintes logradouros também foram iluminados: no Centro, a Av. Benedita Silveira, Castelo Branco, Praças Presidente Vargas, São João Batista, Duque de Caxias e Castro Alves, Ponte de Cimento e Ciro Pedrosa. Mais afastados do Centro, foram contemplados os seguintes locais: Av. Jardim da Saudade (Vila Nova), acesso ao Ribeirão (R. José Seabra), ruas Ruy Barbosa (morada da Lua), Otacílio Franca (Vila Amorim), Santa Custódia (Barreirinhas), São Sebastião (Barreirinhas), Parque Novo Tempo (São Pedro) e BR 242 até a altura do posto Sabbá.Este ano, a coisa está bastante diferente. A prefeitura diz ter adquirido a iluminação, através do Programa Barreiras Mais Bonita e Mais Humana, que faz parte do Projeto Desenvolve Barreiras, e que ficará de posse dela durante os próximos três anos, a um custo anual de R$ 350 mil, fazendo uma economia de cerca de 50% ao ano, comparando com as decorações anteriores realizadas pela gestão pública local.Em sua fala, o presidente da CDL Barreiras, Carlos Costa Filho, disse que “”, ressaltou. Costa finalizou dizendo “”, brincou.A vice prefeita, Karlucia Macêdo, falou sobre as conquistas alcançadas nesses 11 meses de governo e enfatizou, “”, concluiu.Zito Barbosa, atual prefeito, em seu breve discurso, relembrou das dificuldades enfrentadas no início da gestão e também de tudo o que já foi feito nesse primeiro ano de governo. Com relação à iluminação natalina, Zito disse: “”. O prefeito finalizou desejando a toda a família barreirense um final de ano cheio de felicidade e prosperidade, garantindo que vem muito mais obras por aí.Realmente, conversando com alguns empresários, confirmei que os investimentos foram altos para o Natal de 2016 e, como não houve decoração natalina alguma na cidade, teve lojista que ficou no prejuízo, com estoque cheio. Nota-se aí a importância de uma iluminação à altura, já que o nosso comércio é muito forte e, depois do agronegócio, é o que sustenta a nossa economia.O importante mesmo é que a cidade está com uma iluminação digna da pujança comercial que nós temos. Muito linda e, ressaltando que várias partes da cidade estão sendo decoradas pela primeira vez, como o São Pedro, Barreirinhas, saída para Salvador e para o Piauí. Lindíssimo! Congratulações à equipe que planejou as nossas luzes de Natal.. E um Feliz Natal, cidade!Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros