Prazo para pagamento do Boleto do Garantia-Safra termina amanhâ

Quando ninguém educa Ao questionar Paulo Freire, Ronai Rocha analisa alguns dos paradigmas mais arraigados na nossa educação. A crise na educação brasileira é inegável. A baixa qualidade das aprendizagens, a estagnação do desempenho escolar nos testes padronizados, a pouca... Novo livro do autor de "As aventuras de Pi" reúne três jornadas, três corações partidos e três histórias surpreendentes Mais de quinze anos depois do lançamento de As aventuras de Pi, Yann Martel retoma ao cenário literário com o romance As altas montanhas de Portugal, publicado no Brasil pelo selo Tordesilhas. Nesse livro, Martel mantém o estilo inventivo e... Jornalista lança livro de reflexão e referência para pais e educadores Com os filhos pequenos à sua volta, Graça Ramos fazia a brincadeira das palavras para estimulá-los a construir um vocabulário rico. "Saía muito disparate", ela se diverte ao lembrar. Ainda grávida, lia em voz alta para que os bebês em...