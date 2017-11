Relator do impeachment de Dilma é suspeito de fraudes em concurso público



Deputado federal Jovair Arantes Deputado federal Jovair Arantes

Polícia Civil de Goiás irá ao STF para pedir autorização para investigar o deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO), relator do pedido de impeachment contra a presidente deposta Dilma Rousseff; Jovair é suspeito de participação em fraude em um concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás; Operação Porta Fechada foi deflagrada em março deste ano

A Polícia Civil de Goiás irá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir autorização para investigar o deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO), relator do pedido de impeachment contra a presidente deposta Dilma Rousseff. Jovair é suspeito de participação em fraude em um concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás, executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe – organização social) e pela Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (SegPlan).De acordo com o blog do jornalista Fausto Macedo, durante a Operação Porta Fechada, deflagrada em março deste ano, o candidato Fábio Junior das Neves, "logo após a prisão em flagrante delito de alguns candidatos, conversou com uma pessoa identificada apenas como Heber, a qual é assessor do deputado federal Jovair Arantes, oportunidade em que solicitou uma reunião com o parlamentar"."Verificou-se, posteriormente, que o número utilizado pelo assessor Heber entrou em contato com o aliciador Antônio Carlos da Silva Francisco, o qual já trabalhou com esse deputado federal. Tal fato comprova a ligação indireta entre o aludido candidato e o aliciador Antônio Carlos, o que não foi investigado diante do envolvimento direto de um ocupante de cargo detentor de foro privilegiado", diz o relatório da Polícia Civil.Fonte: https://www.brasil247.com/