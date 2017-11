Desistir jamais foi uma hipótese, diz dirigente da Chape um ano após tragédia

”. “”. As frases que estampam cartazes no entorno da Arená Condá, em Chapecó, representam a lembrança de um dia que jamais será esquecido. Há um ano, as 75 vítimas que iam para a Colômbia partiram em uma viagem sem volta. Saíram de São Paulo e tinham como destino a cidade de Medellín, que seria palco da final da Copa Sul-Americana de 2016. A partida entre a Associação Chapecoense de Futebol e o Atlético Nacional nunca aconteceu, mas ficará para sempre na memória dos torcedores.Personagem da tragédia que dizimou jogadores, jornalistas e dirigentes de futebol, o coordenador de esportes da rádio Super Condá, Ivan Carlos Agnoletto, poderia ter sido mais uma das vítimas. Quis o destino que ele não embarcasse no voo 2933, da empresa boliviana LaMia, por conta de um documento de identidade antigo, que levou por engano ao aeroporto. O imprevisto fez com que perdesse dois companheiros: Gelson Galiotto e Edson Luiz Ebeliny, conhecido com Picolé. “”, contou emocionado.Desde o dia seguinte ao acidente aéreo, uma palavra tem acompanhado familiares e dirigentes da Chape: reconstrução. Um dos símbolos que traduz essa reestruturação é o Índio Condá, mascote do Verdão do Oeste. A história se confunde com a primeira casa da Chapecoense, que homenageia o líder da tribo dos Kaingang, Vitorino Condá. Segundo a lenda, o cacique teria lutado para que seu povo tivesse direito à terra junto ao governo brasileiro, uma vez que os colonizadores que chegavam à região se apossaram das terras por meio de títulos de propriedade.Atualmente, a Aldeia Condá fica a aproximadamente 15 quilômetros do centro de Chapecó e seu nome é visto como sinônimo de união e paz. Valores que foram essenciais para reerguer o time que ganhou o coração dos brasileiros. O vice-presidente jurídico da Chapecoense, Luiz Antonio Palaoro, afirma que a gestão do clube foi “”, em um ano que poderia ser de fracasso. “”, avaliou.A morte de funcionários da Chape, incluindo praticamente todo o elenco principal e comissão técnica, gerou dor, revolta, mas também disputas judiciais. As famílias das vítimas afirmam que houve falta de assistência por parte do clube. A reportagem procurou membros da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo da Chapecoense (Afav-C), que preferiram não se pronunciar “”.O responsável jurídico da Chapecoense reconhece que há ações judiciais em curso, mas nega que tenha havido negligência por parte do clube. “”, explicou. Além disso, o dirigente garantiu que jamais passou pela cabeça fechar as portas do clube. “”, revelou.Eternizar lembranças. Esse é o propósito do portal que foi lançado na sexta-feira (24) pela Associação Chapecoense de Futebol como mais uma das iniciativas em homenagem aos eternos guerreiros do clube. Trata-se de uma seção especial, hospedada no site oficial da equipe, com o objetivo de receber fotos e imagens em tributo ao time, aos atletas, dirigentes, integrantes da comissão técnica, jornalistas e convidados. De acordo com o diretor de Marketing da Chapecoense, João David De Nes, a ideia do portal vem sendo pensada há algum tempo. Com a proximidade do dia 29, mais do que nunca, as lembranças e homenagens aos eternos campeões serão ainda mais fortes, em todo o mundo. “”, ressaltou.Na página, os torcedores e admiradores da Chapecoense poderão compartilhar arquivos de texto, foto e vídeo que passarão por moderação interna e, posteriormente, serão publicados na página. Além de prestar uma homenagem e conservar as boas lembranças, a ideia do portal é oportunizar que apaixonados pela Chapecoense possam demonstrar os seus sentimentos, um ano após o trágico acontecimento.A principal frente de investigação brasileira em relação ao acidente com o avião da LaMia foi conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF), em Chapecó. O MPF concluiu que não houve negligência ou imprudência por parte da Associação Chapecoense de Futebol na contratação da companhia e que também não foi identificado qualquer indício de que tenha havido pagamento de valor indevido ou outro interesse escuso para fechar o contrato.Ontem, terça-feira (28), o procurador federal Carlos Humberto Prola Júnior confirmou haver suspeitas de que a LaMia, na verdade, seja efetivamente controlada por uma família na Venezuela, apesar de ter sede na Bolívia. Prola também apontou que a atuação da Justiça e das autoridades brasileiras no caso é limitada por uma questão de jurisdição. Como o avião partiu da Bolívia e caiu na Colômbia, o Brasil não tem atribuição para processar eventuais responsáveis pela tragédia.As suspeitas de que os verdadeiros donos da LaMia são venezuelanos, indica Prola, também foram observadas na investigação. Isto porque o MPF teve acesso a documentos que apontam que a venezuelana Loredana Albacete negociou, em nome da LaMia, o fretamento da aeronave com o clube. Loredana é filha do ex-senador venezuelano Ricardo Albacete, dono do avião.Por Tácido RodriguesDa Agência do Rádio Mais