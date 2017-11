Barreiras: prefeito entrega decoração natalina em Barreiras

O projeto proporcionou um banho de luz no centro

e nos bairros e vai transformar o Natal de Barreiras em

um Natal de Luz e Alegria



Iluminação no Parque do Novo Tempo

Uma decoração natalina moderna, colorida, cheia de luz e brilho foi entregue na noite de ontem, segunda-feira, (27), pelo prefeito Zito Barbosa à população de Barreiras. Acompanhado pela vice-prefeita, Karlúcia Macêdo, secretários de governo, vereadores e do presidente da CDL Carlos Henrique Costa Filho, Barbosa fez a entrega oficial da iluminação, composta por 29.525 figuras alusivas à data, espalhadas nos mais diversos pontos da cidade.O evento foi realizado no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha onde foi inaugurada também, a Vila do Natal, composta por túnel iluminado, árvores coloridas, presépio e muita luz, o local será espaço de apresentações natalinas e ficará aberto à visitação durante todo o período.Para o presidente da CDL, a ação da prefeitura vem ao encontro do planejamento da entidade lojista, para proporcionar um natal iluminado e que estimule o aquecimento das vendas e consequentemente a ampliação dos postos de trabalho no comércio. “Quando pensamos na Campanha Natal Luz da CDL, tínhamos essa percepção de que um cuidado especial com a iluminação natalina proporcionará inúmeras vantagens para a nossa cidade” disse o presidente Carlos Henrique Filho.De acordo com o prefeito, todo o material utilizado foi adquirido pela Prefeitura com recursos próprios por meio do Programa Barreiras Mais Bonita e Mais Humana que integra o Projeto Desenvolve Barreiras. A iluminação será utilizada nos próximos quatro anos, a um custo média de R$ 350 mil reais/ano, o que representa uma economia de 50% comparada às edições passadas.“Hoje estamos dando mais um passo em direção à recuperação da autoestima da nossa população. Com este investimento no Natal de Luz e Alegria, vamos atrair turistas, aquecer o comércio e estimular a geração de emprego e renda em nossa cidade. Nossas crianças terão um ambiente lúdico com distribuição de presentes aqui na Vila de Natal para se congraçar e se confraternizar com suas famílias, estamos cuidando da cidade e o nosso empenho é para que a família barreirense tenha um natal muito especial” disse o prefeito Zito Barbosa.Além da aquisição de todas as peças decorativas e luzes, o contrato de decoração prevê a instalação, desinstalação e manutenção durante todo o período que esse material estiver em uso, além do armazenamento após a retirada. O projeto contempla, além do Parque de Exposições, seis grandes pinheiros nas rotatórias do Hotel Morubixaba, Câmara de Vereadores, Centro, Posto Sabbá, Rodoviária e Vila Amorim. Além de iluminação e decoração em ruas, avenidas, praças e orla do cais.Av Benedita Silveira (Centro), Av Castelo Branco (Centro), Av Jardim da Saudade (Vila Nova), Acesso ao Ribeirão (BR 135), Rua Ruy Barbosa (Morada da Lua), Rua Otacílio Franca (Vila Amorim), Orla do Cais (Centro), Praça Presidente Vargas (Centro), Av São Sebastião (Barreirinhas), Rua Santa Custódia (Barreirinhas), Parque Multiuso Dom Ricardo Weberberger (São Pedro), Praça Castro Alves (Centro), Ponte da BR 242, Praça Pe. Armindo (Sandra Regina), Praça Duque de Caxias (Centro), Praça São João Batista (Centro), Praça Sabino Dourado (Barreirinhas), Ponte Ciro Pedrosa, BR 242 (trecho ponte ao Sabbá).Dircom Prefeitura de Barreiras