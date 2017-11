Impactos ambientais e desenvolvimento sustentável do Matopiba são tema de audiência pública promovida pelo MPF





Debate acontece em Corrente (PI) e vai discutir o

Decreto nº 8.441/2015, que institui o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba



Audiência Pública: A Sustentabilidade do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba em questão

Data: 29/11, das 9h às 17h

Local: Auditório do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí (IF/PI)

Endereço: Rua Projetada 06, nº 380, Nova Corrente, Corrente/PI



Veja íntegra do edital de convocação