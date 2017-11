Barreiras conta com novo espaço para comercialização de hortifrúti e produtos da agricultura familiar

A pauta-bomba e a caça ao voto O Congresso Nacional tem menos de um mês útil para trabalhar até que comece o recesso. Esta semana não haverá pauta porque temos o feriado na quarta-feira e os parlamentares emendaram, ficando em suas bases. Mas, mesmo assim, monta-se uma pauta-bomba, que... O Congresso Nacional tem menos de um mês útil para trabalhar até que comece o recesso. Esta semana não haverá pauta porque temos o feriado na quarta-feira e os parlamentares emendaram, ficando em suas bases. Mas, mesmo assim, monta-se uma pauta-bomba, que... No 1º dia da nova lei trabalhista juiz condena empregado em vez do patrão Para quem ficou calado diante da narrativa da imprensa tradicional que pregou que com as novas regras da reforma trabalhista o Brasil entraria na modernização e os empregos surgiriam aos montes, principalmente quando sindicalistas e a imprensa independente... Para quem ficou calado diante da narrativa da imprensa tradicional que pregou que com as novas regras da reforma trabalhista o Brasil entraria na modernização e os empregos surgiriam aos montes, principalmente quando sindicalistas e a imprensa independente... O Refis e os ciclos econômicos Em outubro, o Senado aprovou a medida provisória do Refis, encaminhando-a para a análise da Presidência da República. A ideia central consiste em permitir que pessoas físicas e empresas com dívidas assumidas com o Fisco parcelem seus débitos com descontos de juros e multas. Sabemos que na atual situação das empresas essa ação do governo poderá ajudar na melhora de seus indicadores econômicos e financeiros e favorecer a retomada dos canais de crédito, fundamentais para a recuperação da atividade... Por que as habilidades socioemocionais estão chegando ao currículo das universidades brasileiras A primeira experiência de um estudante numa entrevista para estágio geralmente causa incômodo e questionamentos sobre a legitimidade da seleção. Em vez de conhecimentos técnicos, é comum o entrevistador investigar se o estudante tem criatividade, capacidade de... A primeira experiência de um estudante numa entrevista para estágio geralmente causa incômodo e questionamentos sobre a legitimidade da seleção. Em vez de conhecimentos técnicos, é comum o entrevistador investigar se o estudante tem criatividade, capacidade de... CONTROLES ANALÍTICOS NA CADEIA DE FRANGOS, OVOS E SUÍNOS O Brasil, um dos principais players no segmento de aves e suínos, difunde inovação e tecnologia em todas as áreas do ciclo de produção. O país tem foco multidisciplinar e possui estratégias reconhecidas de controles sanitários, que visam atender as rigorosas barreiras fitossanitárias internacionais, criar condições para o crescimento sustentável e prover proteínas globalmente, o que torna esta cadeia um dos principais pilares da economia brasileira. Dentro deste setor produtivo merece ser ressaltada a importância dos...

Mais Artigos