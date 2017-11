12 dicas para arrasar na segunda parte do ENEM 2017

Especialista em gestão escolar fala sobre atitudes

que podem facilitar no dia da prova

1. Documentos são importantes.

Separar os documentos necessários para realizar a prova dias antes para não os esquecer. Isso evita estresse demasiado no momento de entrar do local.



2. Programe-se!

Esteja programado para chegar pelo menos 30 minutos antes do portão abrir para que você se familiarize com o ambiente, e assim que os portões estiverem abertos, caminhe com calma, respire fundo e se concentre.



3. Escolha um bom lugar na sala.

Escolha o lugar mais ventilado da sala, se possível. Não mantenha a cabeça muito baixa para evitar cansaço no corpo.



4. Tenha várias canetas, você pode precisar.

Lembrar de levar várias canetas e testar antes. Caso necessário, você tem tempo hábil para trocar. Não deixe para comprar no dia.



5. Coma bem!

Tomar um bom café da manhã. Comida leve, mas rica em frutas (banana), proteína (ovo, queijo branco) e tomar bastante líquido para hidratar o corpo.



6. Água é importante, mas não tome demais.

A água deve ser seu acompanhante na prova, pois ela refresca. Cuidado apenas para não tomar em demasia e interromper várias vezes a prova para ir ao banheiro.



7. Vá ao banheiro se precisar.

Ir ao banheiro se houver necessidade é preciso, pois faz parte do nosso organismo. Esteja preparado para a pausa e não causar estresse.



8. Leia com atenção.

No momento da prova leia com atenção as questões. Reflita antes de realizar sua escolha.



9. Comece pelo que sabe.

Comece a prova pelas questões que você sabe responder. Isso motiva e aproveita o tempo disponível.



10. Cuidado com o gabarito.

Cuidado com ao preencher o gabarito para não ter equívocos na hora de assinalar, normalmente ele só é impresso uma única vez, e se você erra pode não conseguir arrumá-lo e perder a questão.



11. Confira sua prova!

Se programe para conferir assim que finalizar todas as questões para ter certeza que todas foram respondidas.



12. Acredite em você.

Você é capaz! Tenha essa frase na cabeça. Você consegue. Você se dedicou e estudou o ano todo e se preparou para esse momento. Só você saberá o conteúdo e assim responderá a prova da melhor maneira possível.

A segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é no próximo domingo. E é claro que nesse momento tão importante é bom estar preparado. E para te ajudar nessa tarefa, a psicopedagoga especialista em gestão escolar e educação, Ana Regina Caminha Braga, separou doze dicas para ajudar em todo esse processo. "As dicas para os alunos que participarão do ENEM têm o objetivo de minimizar a ansiedade ocasionada pelo momento repleto de expectativas, sonhos de uma nova etapa a ser iniciada e também de vários receios", comenta. Para finalizar, a especialista lembra que apesar de parecer difícil, com estudo e organização, podemos sim, fazer uma boa prova e conseguir bons resultados. "Dias de prova são sempre mais difíceis, temos que saber o conteúdo, cuidar dos detalhes e ainda tentar manter a calma. O ENEM como todo exame assusta, mas não é um bicho de sete cabeças. Mantenha a cabeça tranquila, lembre-se do que é importante e com essas dicas você com certeza fará uma boa prova", completa Ana Regina. Da Assessoria