Dois anos depois, atingidos por barragem em Mariana ainda não foram indenizados



Ruínas de Gesteira, no distrito de Barra Longa, dois anos após a tragédia do rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco. Ruínas de Gesteira, no distrito de Barra Longa, dois anos após a tragédia do rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco. Foto: José Cruz/Agência Brasil



Apesar de não ser moradora, Marlene Agostinho alega que perdeu sua fonte de alimento. Após a tragédia, teve de deixar seu trabalho como manicure para cuidar da mãe.

Rio Gualaxo do Norte, no distrito de Barra Longa, ainda não tem estrutura adequada

para o gado, dois anos após a tragédia do rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco. Foto: José Cruz/Agência Brasil