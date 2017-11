Caminhão é apreendido no PR com cerca de R$ 12 milhões escondidos na carga

O derretimento político da Rede Globo Mesmo apática politicamente sem nenhuma reação diante de tantos desatinos do governo de Michel Temer e sua turma estranha que assaltaram o poder, a sociedade brasileira vem dando claros recados aos mandatários do poder, aos mandatários da imprensa... Mesmo apática politicamente sem nenhuma reação diante de tantos desatinos do governo de Michel Temer e sua turma estranha que assaltaram o poder, a sociedade brasileira vem dando claros recados aos mandatários do poder, aos mandatários da imprensa... Validação do CAR: realidade e desafios A instituição do novo Código Florestal Brasileiro em 2012 foi um marco na gestão ambiental e territorial. A lei é uma das mais completas em termos de proteção de vegetação nativa do mundo. Dentre as inovações propostas pelo novo Código, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é uma... A instituição do novo Código Florestal Brasileiro em 2012 foi um marco na gestão ambiental e territorial. A lei é uma das mais completas em termos de proteção de vegetação nativa do mundo. Dentre as inovações propostas pelo novo Código, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é uma... Nova lei trabalhista fortalece importância dos sindicatos Nesse momento da história econômica recente no Brasil, os sindicatos assumem importância fundamental para as empresas. Não só pelo já conhecido jargão que JUNTOS SOMOS MAIS FORTES, mas sim pelo próprio papel dos sindicatos diante da importância do diálogo... Nesse momento da história econômica recente no Brasil, os sindicatos assumem importância fundamental para as empresas. Não só pelo já conhecido jargão que JUNTOS SOMOS MAIS FORTES, mas sim pelo próprio papel dos sindicatos diante da importância do diálogo... O que é trabalho escravo? Cada um de nós tem muito claro o que, de fato, é trabalho escravo, e o que pode ser comparado, ou ser análogo a trabalho escravo. Certamente não é o que está na legislação brasileira, principalmente relativa ao que ocorre nas áreas rurais. Além da CLT, o trabalho rural é... Cada um de nós tem muito claro o que, de fato, é trabalho escravo, e o que pode ser comparado, ou ser análogo a trabalho escravo. Certamente não é o que está na legislação brasileira, principalmente relativa ao que ocorre nas áreas rurais. Além da CLT, o trabalho rural é... O que te move todos os dias? Todos precisamos de motivação para fazer algo. Se estou desmotivado somente cumpro as obrigações e suporto o peso das atividades. Não faço por gosto, não serei criativo naquilo que faço, facilmente irei cansar e desmotivar outras pessoas que me observam... Todos precisamos de motivação para fazer algo. Se estou desmotivado somente cumpro as obrigações e suporto o peso das atividades. Não faço por gosto, não serei criativo naquilo que faço, facilmente irei cansar e desmotivar outras pessoas que me observam... Mais Artigos