Especialista defende avanço na legislação para coibir desperdício de alimentos

Depois que perderam as eleições presidenciais de 2014, membros dos partidos políticos de direita no Brasil não fizeram outra coisa senão contribuir para que o país cada vez mais ficasse doente politicamente. Sujeitos que sempre estiveram envolvidos no que existe de mais nojento em...

Nas últimas décadas, as mulheres têm ganhado cada vez mais espaço no ambiente corporativo, antes dominado pelo sexo masculino. Há quem acredite que o mundo do trabalho já não faz distinções por gênero – mas não é bem isso que acontece quando se trata de cargos de liderança. Apesar de representarem 43,8% dos trabalhadores no Brasil, as mulheres ocupam apenas 37% dos cargos de gerência, de acordo com o IBGE. Quando se...

No último dia 18 de outubro participei de evento destinado a incentivar a participação de mulheres na política. Ouvi algumas mulheres incríveis, várias delas pioneiras em suas atividades profissionais; mulheres que não se intimidaram em ocupar espaços até então reservados exclusivamente...

É fato repetitivo o questionamento sobre a qualidade do voto popular. O eleitor é em geral despreparado politicamente para exercer esse direito cívico. Então, ocorre que vota influenciado por diversos fatores, até por pedido, sugestão ou indicação de amigos e familiares e acaba...

O ano de 2017 contempla o 10º aniversário da Lei do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07), um marco regulatório essencial para o desenvolvimento do setor no país por meio do Plansab (Plano Nacional de Saneamento Básico). Nele, ficou estabelecido que os municípios deveriam produzir seus próprios planos com o objetivo de universalizar os serviços de abastecimento de água e saneamento até 2033. Um estudo recente...