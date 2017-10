BARREIRAS: CONTRAVENÇÃO AMBIENTAL MAIS UMA VEZ CASTIGA ÁRVORES







Anteriormente, o Novoeste Online publicou matéria denunciando a “” – chamada de poda pelos funcionários responsáveis pelo ato – realizada nas árvores da Praça Dr. Augusto Cezar Torres, no Centro Histórico e que, à época, foi coordenada por um preposto da SEMATIC, sem ordens superiores. Segundo esse servidor, ele disse: “”, arguiu. Só que as coisas não funcionam bem assim!Desta vez, flagramos, na tarde do último dia 19/09, na Praça Duque de Caxias, aquela do coreto, também no Centro Histórico, outro desrespeito às leis da Natureza. As mangueiras que ornam tal logradouro foram decepadas em plena produção dos frutos; não foram sequer poupadas, deixando a praça ainda mais feia e com menor quantidade de sombra a ofertar, ainda mais nessa época de seca, calor e baixa umidade do ar.As pessoas reclamavam quando passavam pelo local e se deparavam com tal cena. Uma delas, o estudante de Pedagogia, Vinnicius Oliveira, reclamou muito quanto a essa temeridade: “”, desabafou indignado.Convenhamos, além de estarem sendo “” fora de época (segundo especialistas, toda poda deve ser feita no período chuvoso e na fase certa da lua, para não comprometer o conforto vegetativo das plantas) e, pior ainda, as referidas mangueiras estão em pleno período de produção, o que, de certa forma, ameniza a fome de quem precisa ingerir algum alimento naquelas imediações, que acaba por abrigar andarilhos de toda parte, nas proximidades do cais do porto. E, portanto, sem condições financeiras necessárias para conseguir um alimento digno que possa saciar a fome.Os órgãos ambientalistas parecem fazer vistas grossas sobre esses crimes contra o meio ambiente. O IBAMA, por exemplo, segundo o pessoal da empresa responsável pela poda, não havia permitido nem o corte de uma sibipiruna já morta, há bastante tempo, na mesma praça em questão. Ao realizarem esta supracitada poda, conseguiram cortar também a árvore morta, que poderia até chegar a causar algum acidente com quem passasse pelo local.Um outro erro, por mim observado, foi o tipo de ferramenta utilizado para efetuar o corte nas plantas. Especialistas advertem que as árvores sofrem bem menos quando se utilizam equipamentos como serra e serrotes e, não, os machados e facões, que utilizaram neste evento, podendo danificar em muito a copa arbórea, maltratando demais esses vegetais.Galera, vamos prestar mais atenção às questões relacionadas ao meio ambiente e sua conservação. Afinal, todos dependemos de ele estar bem para promover o nosso bem estar.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros