Cristópolis sedia o IV Fórum Itinerante de Coordenadores Pedagógicos do Território da Bacia do Rio Grande



Gilson Nascimento, prefeito de Cristópolis

Desafios cotidianos do trabalho da coordenação pedagógica: formação continuada, atuação e valorização profissional, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB- Campus IX), com o apoio da Prefeitura de Cristópolis, realizou nesses dias 18 e 19, o IV Fórum Itinerante de Coordenadores Pedagógicos do Território da Bacia do Rio Grande, em Cristópolis. A abertura aconteceu ontem (19), no Centro Cultural da Secretaria de Educação, com a presença de cerca de dez municípios, representados por coordenadores pedagógicos e secretários de educação. O prefeito de Cristópolis, Gilson Nascimento, desejou boas vindas aos participantes, saudou as autoridades presentes e agradeceu a parceria da Uneb. “Temos a Uneb como uma grande aliada da Educação em nosso município. Sentimo-nos honrados em sediar esse evento que, sem dúvida, trará grandes resultados para a educação de todos os municípios aqui representados”, disse o prefeito.A palestra de abertura ficou por conta da professora e orientadora pedagógica, Janaina Barros, já premiada pelo Educador Nota 10 - Prêmio Victor Civita e coordenadora pedagógica da Escola Municipal Professora Ivani Oliveira, em Seabra. Janaína ressaltou a importância do empoderamento dos pais dentro da escola. “Se um aluno chega na escola com um problema, temos que conhecer a família dele. Na minha escola ensinamos os pais a cobrar uma educação de qualidade”, contou. Ela também destacou a formação continuada do professor para se chegar a uma escola pública com ensino de qualidade. “O professor precisa aprender a olhar para a criança. Afeto não é apenas abraço. Eu tenho 20 anos de formação, 20 anos pensando a educação. No primeiro dia de aula já traço um diagnóstico dos meus alunos. Se você me perguntar o que a professora de geografia passou hoje para os alunos, eu sei”, exemplificou.Em seu pronunciamento, o diretor da Uneb, Joaquim Neto, falou da importância do Fórum e ressaltou a satisfação em estar em Cristópolis. “Esse município tem demonstrado para o Oeste da Bahia que prima pela Educação. Aqui já formamos turmas nos cursos de História, Matemática, Letras, Pedagogia e, atualmente, Geografia. Esse é motivo de grande satisfação. Temos aqui um prefeito que não mede esforços para investir na área e esse evento é reflexo disso”, disse o diretor. Além de pronunciamentos e palestras, a abertura contou com duas atrações culturais, uma peça teatral, apresentadas pelo Grupo de Teatro Companhia de Arte e Dança, e uma apresentação musical, feita por Dudu Araújo e Nô da Viola.A programação seguiu ontem (19), com mesa de discursão e grupos de trabalhos em salas temáticas, escolha da cidade que sediará o Fórum 2018 e encerramento com entrega de certificado. “Esse evento é um marco para a nossa educação. Sem dúvida, foi um momento muito proveitoso e de muita troca de experiência que trarão grandes frutos”, disse o secretário de educação de Cristópolis, Flávio Vasco. Para a diretora de divisão pedagógica, Aline Lacerda, “sediar o IV Forum de Coordenadores Pedagógicos do Território de Identidade da Bacia do Rio Grande foi um grande privilégio. Afinal, os coordenadores possuem um papel fundamental na educação e são imprescindíveis para o fortalecimento pedagógico de cada instituição escolar”, disse.Ascom Prefeitura de Cristópolis