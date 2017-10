Investimentos em infraestrutura darão fim aos transtornos do período chuvoso no Loteamento São Paulo







Com o andamento das obras de pavimentação asfáltica, macro e microdrenagem nos bairros Morada da Lua de Baixo, Loteamento São Paulo e Vila Jurí, os moradores viverão uma nova realidade em relação à infraestrutura, principalmente no período chuvoso que se aproxima.O Loteamento São Paulo será um dos principais beneficiados com o fim dos alagamentos recorrentes. Nesta primeira etapa, as mudanças serão vistas nas ruas: Uberaba, Tancredo Neves, Roberto Marinho, Luiz Gonzaga e Floriano Peixoto, onde a prefeitura está finalizando a imprimação para iniciar a pavimentação asfáltica, na próxima terça-feira, 24.“Temos uma previsão de chuvas com maior impacto na primeira quinzena de novembro, os moradores do Loteamento São Paulo já estão vendo o andamento das obras e colaborando com as nossas equipes de trabalho. Temos certeza que a chegada das chuvas, sem os antigos transtornos serão um alívio para todos”, disse o prefeito Zito Barbosa.Antes da aplicação do asfalto CBUQ, as ruas passam pelas intervenções de microdrenagem, implantação de base e sub-base com encascalhamento e imprimação. O trabalho é finalizado com a instalação dos meios-fios e sarjetas. Desde a chegada das equipes, os moradores estão colaborando na conservação das vias.“A população tem recebido as equipes de braços abertos, respeitando as sinalizações e as áreas interditadas. Sabemos do incômodo de uma obra deste tamanho, mas esse era um anseio antigo e todos estão felizes com as melhorias”, disse o secretário de infraestrutura João Sá Teles.As obras foram iniciadas no fim de março, com prazo de execução de 18 meses.Dircom Prefeitura de Barreiras