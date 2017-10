Simpósio de Fisioterapia reúne profissionais e estudantes da área

Realizado por acadêmicos de Fisioterapia da FASB o evento

se estende até a próxima sexta-feira (20)

Em busca de conhecimento e atualização acadêmicos de faculdades de Barreiras e profissionais liberais estão reunidos até a próxima sexta-feira (20), no V Simpósio de Fisioterapia da Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB). O evento foi aberto na manhã de quarta (18) na Unidade de Serviços da instituição e prevê palestras e discussões sobre temas que fazem parte do dia a dia dos fisioterapeutas.“Levamos em consideração as principais demandas que os acadêmicos nos traziam durante o planejamento do simpósio e também, nossas vivências em sala de aula”, explica Guilherme Matheus, estudante do 10º período, turma responsável pela organização do evento, como o apoio do colegiado do curso. Segundo ele, foram recebidas cerca de 115 inscrições, mas, ainda é possível participar em qualquer uma das palestras oferecidas em um dos dois turnos.Na abertura o tema que norteou as discussões pela manhã foi as abordagens inicial e fisioterapêutica do paciente com Trauma Encéfalo Craniano (TCE), pelo fisioterapeuta do HO e professor da FASB Anderson Vian com a contribuição do médico do HO e Samu, Siel Moreira. À tarde foi a vez da médica do HO Ariadne Goudinho e dos fisioterapeutas e professores Rafael Leite e Michelle Guardieri explanarem sobre o tema neonatologia.A programação reserva ainda uma série de temas que estão em evidência na área como dermato funcional - voltado para procedimentos estéticos e cirúrgicos, uroginecologia, cirurgia e pós cirúrgico de pacientes com hérnia de disco, entre outros. Uma oportunidade para ampliar os conhecimentos, como afirma o estudante Tadasy Araújo, do 4º semestre. “Vim em busca de mais informações, principalmente na área de neonatologia, é um excelente momento para ouvirmos relatos da prática da fisioterapia e médica”, diz.Ascom FASB