Atletas barreirenses jogam pela Seleção Baiana de Vôlei

As atletas Karolina Ribeiro Minussi do Colégio Municipal Sagrado Coração de Jesus e Stéphane Brachmann da Cooperativa Educacional de Barreiras viajaram na manhã desta quinta-feira (19), para a cidade de Saquarema (RJ) para compor a escala de atletas da Seleção Baiana de Voleibol durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções sub-17 Feminino.As representantes barreirenses integram o Projeto Vôlei Barreiras, da Prefeitura que realiza treinos às terças e quintas-feiras na quadra do Colégio Sagrado, sob o comando do técnico Paulo Feitosa. A equipe de Barreiras participou no início do ano do Campeonato Estadual, quando as atletas foram pré-convocadas para compor a Seleção Baiana. “Esta convocação é mais um reflexo do esforço desses jovens”, diz o técnico. Segundo ele, 95% do elenco da Seleção Barreirense é composto por atletas da rede pública de ensino.Os jogos do Campeonato Brasileiro de Vôlei terão início sexta-feira (20), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV) de Saquarema e se estendem até terça (24). Oito seleções estão na disputa pelo título: Pernambuco, Bahia, Sergipe, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Roraima e Alagoas.As equipes estão divididas em dois grupos e o primeiro duelo da competição envolverá Pernambuco e Rondônia, a partir das 13h. Na sequência será a vez de Bahia x Sergipe, Tocantins x Alagoas e, encerrando a primeira rodada, Mato Grosso do Sul x Roraima.Dircom Prefeitura de Barreiras