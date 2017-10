Trabalho Infantil em pauta na Bahia

Gerências de Barreiras e Alagoinhas adotam estratégias de combate ao trabalho infantil em parceria com a rede de proteção à criança e ao adolescente

A Gerência Regional do Trabalho em Barreiras participou na última terça-feira (17), na sede do Ministério Público do Trabalho, de uma reunião preparatória para a realização do 1º Encontro da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente que ocorrerá no mês de dezembro na cidade.A reunião contou com representantes de diversos Órgãos e Instituições que integram à rede e que atuam conjuntamente para a erradicação do trabalho infantil no município. Participaram a Procuradora do Trabalho do MPT, Lydiane Machado e Silva; a Secretária de Assistência Social do Município, Gabriela Galdina Santana Nogueira, e os representantes do Conselho Tutelar, Alcivan Antunes dos Santos e Maria Sueli Soares de Farias.Para a Auditora- Fiscal do Trabalho, Flavia Maia, a realização do encontro será muito benéfica para a cidade de Barreiras, pois possibilitará a aproximação da Rede de Proteção, bem como, a publicidade das competências de cada órgão participante. “ Decidimos promover esse primeiro encontro para potencializar e melhorar o trabalho de cada um dos envolvidos, tornando-o mais eficiente. Além disso, eventos como este divulgam a importância do combate ao trabalho infantil, seus malefícios, e, principalmente, buscam sensibilizar a sociedade local sobre a relevância do tema”, afirmou a auditora.Sobre o evento, Flávia explica que a sugestão é realizar o encontro no formato de seminário com a apresentação do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) com um debate posterior para que os participantes esclareçam dúvidas e façam considerações. Ela detalha que como estratégia para coibir e erradicar o trabalho infantil na cidade, a ideia é envolver no encontro, todos os Órgãos que possam dar a sua contribuição nesse processo, como, a Justiça do Trabalho, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a prefeitura Municipal de Barreiras e a Justiça Estadual – Juizado da Criança e do Adolescente.O município de Alagoinhas também realizou evento com o objetivo de destacar para a população os malefícios que o trabalho infantil acarreta na vida das crianças dos adolescentes. Ontem (18) à tarde, o Auditor Fiscal Antônio Ferreira Inocêncio, à frente da coordenação da fiscalização do trabalho infantil no Estado da Bahia, participou como mediador do 1º Diálogo com a rede de proteção à criança e ao adolescente do município, realizado no auditório da Pastoral do Menor.O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e abordou a incidência do trabalho infantil na cidade de Alagoinhas e as consequências para a população. Segundo o Auditor, o debate foi importante, pois ouvimos de muitos participantes relatos de acidentes fatais envolvendo crianças em situação de trabalho, abandono de incapazes e até depoimentos que infelizmente defendiam a continuidade do trabalho infantil. “Parabenizo a iniciativa do evento, pois vejo que a cidade de Alagoinhas está se esforçando para fortalecer a sua rede de proteção à criança e ao adolescente, sobretudo no tocante ao combate do trabalho infantil”, disse Inocêncio.Também está programado para o dia 25 de outubro, às 14 horas, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Alagoinhas que traz como tema “Desperta Alagoinhas. O Combate ao trabalho infantil ainda não terminou”.Secom SRT/BA