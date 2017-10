Barreiras: Prefeitura intensifica ações para melhorar condições de trabalho dos feirantes



















Desde a ocorrência do incêndio na Feira Livre do CAB, a Administração Municipal vem trabalhando ininterruptamente para manter o funcionamento da feira e assegurar melhores condições de trabalho aos feirantes. As ações coordenadas pela Comissão Especial constituída para gerir as atividades de recuperação do pavilhão destruído pelas chamas têm concentrado esforços na remoção dos entulhos e na reestruturação do galpão dos açougues, que também foi atingido pelas chamas.Com a inutilização do pavilhão destinado ao comércio de frutas e verduras, os feirantes que tinham bancas instaladas no local foram emergencialmente alocados no estacionamento em frente à feira e na Rua Alberto Coimbra. Todavia como a Feira Livre do CAB (Centro de Abastecimento de Barreiras) funciona de segunda a segunda-feira, o bloqueio permanente da rua vem causando inúmeros transtornos. Seja pela interrupção do forte fluxo de tráfego na via que dá acesso aos órgãos importantes como cartórios, Receita Federal, Ministério Público, dentre outros, seja pela ausência de infraestrutura, espaço e o mínimo de conforto para feirantes e clientes que circulam pelo comércio.Para buscar amenizar esta situação, a Prefeitura está preparando toda a infraestrutura de piso, instalações elétricas e iluminação na área externa do Estádio Geraldão, onde será feita a TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA pelo prazo de 20 dias dos feirantes que atualmente estão alocados na Rua Alberto Coimbra e na área de estacionamento em frente à feira, este é o tempo estimado para reconstrução do galpão destruído no incêndio.“Estamos com equipes trabalhando todos os dias, na feira livre e na área externa do Geraldão para proporcionar um espaço com condições adequadas para os feirantes e seus fregueses.”, disse o secretário de agricultura e presidente da Comissão Especial José Marques.Dircom Prefeitura de Barreiras