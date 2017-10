Palestras esclarecem dúvidas de estudantes sobre Reforma Trabalhista, em escola de Barreiras

Com o objetivo de esclarecer dúvidas, entre jovens que cursam o ensino médio, relacionadas à Reforma Trabalhista, a Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB) promoveu duas palestras, nesta segunda-feira (16), nos turnos matutino e vespertino, no Colégio Estadual Professor Alexandre Leal Costa. As apresentações foram ministradas pela professora do curso de Direito da FASB, Edelvânia Borges.Durante a abordagem, a professora fez uma breve contextualização histórica sobre a evolução das relações e legislações trabalhistas, partindo de períodos remotos, em que havia forte presença do trabalho escravo, passando pela criação da CLT, em 1943, e chegando ao momento atual, com a aprovação da Lei n. 13.467/2017. O novo código altera 117 pontos da CLT, e causa forte impacto sobre a jornada de trabalho, equiparação salarial, banco de horas, férias, extinção do contrato de trabalho e plano de demissão voluntária.“É um assunto de grande interesse para quem vai entrar ou já está no mercado de trabalho. A palestra nos deixou inteirados sobre esse tema que afeta nosso futuro profissional, nossas vidas e a sociedade de modo geral. Além do mais, é importante sabermos o que acontece no meio onde estamos inseridos, isso nos torna mais preparados para tomar decisões”, comentou Gustavo Pimentel, aluno do 1º ano.A professora responsável pelos alunos presentes na palestra, Taís Andrade, comentou sobre a relevância do tema para jovens que estão nesta fase da vida: “Muitos já estão conciliando escola com trabalho. Então é fundamental que eles saibam como as leis que regem esse mercado estão funcionando. A palestra auxilia para que tenham uma visão mais clara sobre os direitos”, disse.A parceria da faculdade com as escolas de Barreiras foi destacada pela professora da FASB. “Esse ciclo de palestras é muito proveitoso. Uma forma de nós levarmos para a comunidade aquilo que, muitas vezes, fica restrito aos alunos do âmbito universitário. A proposta pedagógica da Faculdade São Francisco de Barreiras diz que o papel da instituição é de ir além do ensino em sala de aula. É uma forma eficaz de nós socializarmos o conhecimento que difundimos para os nossos alunos”, finalizou.Ascom FASB