AMA CONFIRMA ATENDIMENTO PARA AUTISTAS NO CEPROESTE

O atendimento com terapias específicas para portadores do Transtorno de Espectro do Autismo (TEA) foi retomado no Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiências do Oeste da Bahia (Ceproeste).A informação para familiares interessados é do Grupo de Trabalho pela criação da Associação de Amigos dos Autistas de Barreiras e Região (AMA), que confirmou o reinício dos trabalhos em reunião com representantes do governo municipal e do legislativo de Barreiras na semana passada.Pessoas que nascem com o TEA tem dificuldades em alguns aspectos do desenvolvimento, por isso é fundamental o acompanhamento aos portadores com profissionais de diversas áreas da saúde. Segundo representantes da secretaria de Saúde, a equipe do Ceproeste está recebendo formação sobre autismo e toda a demanda vem sendo acolhida.No encontro foram debatidas ainda ações como a necessidade de integração entre as secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, para dinamizar o reconhecimento dos sintomas do autismo e facilitar o atendimento aos portadores e suas famílias. Pesquisas sobre o tema destacam que quanto mais precoce for este acompanhamento especializado, maiores as chances do portador superar as dificuldades.Para formulação de políticas públicas, bem como a adequação e aplicação das já existentes, também foi debatido na reunião a importância do levantamento do número de autistas que moram no município. Outra demanda apresentada pela AMA foi a inclusão do símbolo do autismo nas placas que indicam atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados da cidade.– As famílias de Barreiras interessadas no atendimento devem se dirigir ao Ceproeste para triagem e avaliação, portando cartão do Serviço Único de Saúde (SUS), comprovante de endereço e documentos de identificação.É necessário ainda um relatório médico ou escolar com laudo e encaminhamento, que também é expedido pela AMA, além de exames que o paciente já tenha feito. O local funciona das 7h às 12h e das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas pelos fones 77) 3613 4415 e 3013 9540.Moradores de outros municípios devem se dirigir à secretaria de Saúde da sua cidade, apresentar a demanda e aguardar. A tramitação é feita entre a secretaria e o Ceproeste. Desta forma o paciente já se desloca para Barreiras com as consultas marcadas.A AMA tem uma sala junto da Miquei (Movimento de Inclusão pela Qualificação do especial Independente), no endereço: rua Itamarati, 153, bairro Renato Gonçalves. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira pela manhã das 9:00 às 11:00 e a tarde com agendamento pelo telefone 992005888.Da Assessoria