Sorteio define jogos da repescagem da Europa para a Copa da Rússia

América do Sul: Brasil, Uruguai, Colômbia e Argentina. O Peru disputa repescagem com a Nova Zelândia nos dias 11 e 15 de novembro.



Américas Central e do Norte e Caribe: Costa Rica, Panamá e México. Honduras disputa repescagem contra a Austrália nos dias 10 e 15 de novembro.



Europa: Rússia (anfitriã), Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Islândia, Polônia, Portugal e Sérvia.



África: Egito e Nigéria. Mais três seleções ainda vão disputar torneio eliminatório



Ásia: Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão. A Austrália disputa repescagem contra Honduras.

Os jogos da repescagem das eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, serão sorteados nesta terça-feira, pela Fifa, em Zurique (Suíça), a partir das 10h (horário de Brasília), com a tetracampeã mundial Itália (15ª no ranking da Fifa) como uma das quatro cabeças de chave, ao lado de Suíça (11ª), Croácia (18ª) e Dinamarca (19ª).Esta situação obedece ao ranking da Fifa, divulgado nesta segunda-feira (16) para permitir a programação dos jogos da repescagem. Os cabeças de chave ficarão no pote 1 e cada um vai enfrentar, em partidas de ida e volta, uma seleção do pote 2, com a vantagem de decidir em casa a classificação: Irlanda do Norte (26ª), Suécia (25ª), República da Irlanda (26ª) e Grécia (47ª).O ranking da Fifa de outubro também servirá de base para o sorteio das chaves da Copa do Mundo, no dia 1º de dezembro. Além anfitriã da Rússia, os outros cabeças de chave são: Alemanha (líder do ranking, com 1.631 pontos); Brasil (2º,1.619); Portugal (3º, 1.446); Argentina (4º, 1.445); Bélgica (5º, 1.333); Polônia (6º, 1.323) e França (7º, 1.226).A Copa da Rússia terá 32 participantes e os nove que faltam se classificar só serão conhecidos em novembro, com a realização das repescagens. Os russos só serão cabeças de chave por serem anfitriões, já que ocupam apenas o 63º lugar do ranking da Fifa, com 561 pontos, sua pior classificação na história do ranking.A 28ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro foi encerrada nesta segunda feira (16) com o jogo Santos 2 x 2 Vitória, no Pacaembu (SP). Com esse resultado, o Santos permaneceu em 3º lugar, com 49 pontos, e o Vitória em 15º, com 33.O líder é o Corinthians, com 58 pontos e em 2º lugar está o Grêmio, com 49. Completam o G7 (grupo com vaga na Libertadores): 4º Palmeiras, 47; 5º, Cruzeiro, 47; 6º, Botafogo, 43; 7º, Flamengo, 43. Na zona de rebaixamento estão: 17º, Ponte Preta, 32; 18º, Avaí, 30; 19º, Coritiba, 28; e 20º, Atlético-GO, 26.Da Agência Brasil