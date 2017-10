Acadêmicos de Ciências Contábeis entregam brinquedos no Dia das Crianças em Barreiras







Mensurar a alegria de uma criança ao receber um brinquedo pode ser, no primeiro momento, uma tarefa difícil. Se o ‘valor’ usado for o sorriso estampado no rosto de cada criança, fica mais fácil de contabilizar. Na quinta-feira (12), no Dia das Crianças, acadêmicos e professores de Ciências Contábeis da Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB) deixaram as contas de lado e promoveram uma festa com doação de presentes para 80 crianças atendidas pelo projeto Cata-Vento II, na Vila Brasil, em Barreiras. Os presentes doados foram arrecadados durante a 15ª Mostra de Cursos da instituição.Antes de receberem brinquedos, como carrinhos e bonecas, dez acadêmicos de Ciências contábeis realizaram brincadeiras de roda com as crianças e adolescentes. Marcos Paulo, do 6º semestre, ficou entusiasmado em participar da atividade. “Muitas destas crianças não receberiam presentes. Ter a oportunidade de participar deste momento me deixa feliz ao ter certeza de que estamos garantindo alegria para as crianças”. A integrante do projeto, Fátima Dominik do Santos, de 9 anos, recebeu com muita alegria uma boneca e agradeceu pela iniciativa. “Quero agradecer com um abraço e pedindo obrigado”, falou, ao abraçar os estudantes da FASB que acompanhavam a ação.A coordenadora do Cata-Vento II, Reijane da Silva, explicou que, até às vésperas do Dia das Crianças a instituição não havia conseguido apoio para festinha e presentes. “Não víamos motivos para comemorar, até que a FASB entrou em contato com o projeto para dizer que teriam presentes”, destacou Reijane, bastante emocionada, ao dizer que a ação foi um milagre. A organizadora da ação, a coordenadora do Ciências Contábeis, Ginda Emerick, explicou que objetivo desde o início era fazer a doação para crianças de instituições carentes de Barreiras. “Escolhemos o Cata-vento que tem 82 crianças e adolescente atendidos, entre 5 a 13 anos”, afirma, ao reforçar o apoio do professor José Leonan, acadêmicos de Contábeis e a coordenação de extensão e inscritos da Mostra Cursos da FASB.Ascom FASB