CARAVANA DA PRODUTIVIDADE: A 3ª EDIÇÃO DESTE EVENTO NACIONAL, CHEGA AO OESTE BAIANO

NESTA TERCEIRA INVESTIDA, A CARAVANA DA PRODUTIVIDADE TRAZ NOVIDADES E TECNOLOGIAS PARA A PECUÁRIA DE LEITE E CORTE

1ª Caravana de leite – RS, SC, PR, SP, MG e GO

1ª Caravana de corte – RS, PR, SP e MS

2ª Caravana de corte – GO, MT e RO

3ª Caravana de corte – BA, TO, MA e PA.

Dia 16/10 próximo, Barreiras sediará esta edição da Caravana. Serão quatro roteiros onde serão expostos novos conhecimentos e tecnologias que capacitarão produtores do Brasil inteiro, tendo, como exclusividade, uma rota voltada para a pecuária de leite. Numa realização da Boehringer Ingelheim Saúde Animal.Pecuaristas e produtores de toda a região já confirmaram presença no salão da Oeste Pecuária Ltda., local do evento, no próximo dia 16/10.“+ @ & L/ha/ano”, este é o tema central da Caravana (significa mais arroba e litros de leite, por hectare, por ano), cuja meta é a contribuição para fomentar o aumento da produtividade da pecuária, onde se enfatiza as corretas práticas de vacinação e de manejo, atenção ao bem estar dos animais e aos elos que interligam a cadeia produtiva.O diretor de negócios da Boehringer Saúde Animal, Pedro Bacco, explica que “este evento tem uma proposta claríssima: valorizar as informações mais importantes e relevantes sobre o plantel, o manejo e a prevenção de doenças parasitárias e outras que provocam riscos ao rebanho. Também disponibilizaremos novas tecnologias para auxiliar o produtor a obter mais rendimentos. Por isso, disponibilizamos todo o nosso corpo técnico e os especialistas para solucionar os problemas e tirar dúvidas dos criadores”, garantiu.Este evento é uma parceria com a Volks Wagen do Brasil, DSMTortuga e Dow AgroSciences e percorrerá o país por 13 estados da federação, abrangendo cerca de 170 milhões de cabeças, o equivalente a 80% do rebanho nacional. A Caravana visitará mais de 100 municípios, andando uns 60 mil km em dois meses, sobre quatro caminhonetas identificadas pelas padronagens do evento.O projeto prevê cerca de 200 visitas a propriedades rurais, 66 ações de campo e 150 pontos de venda. O impacto prospectado é de 800 funcionários de fazenda, 900 balconistas e 5 mil pecuaristas de todo o Brasil.“Com vistas a reforçar o nosso compromisso com os resultados econômicos dos produtores, tanto de corte quanto de leite, contaremos sempre com a presença de especialistas do setor, focando na melhor e maior obtenção de recursos gerados na propriedade”, salientou o diretor de negócios da empresa.Pedro Bacco continua, dizendo: “Uma correta aplicação de vacinas e outros medicamentos veterinários é de suma importância para o manejo sanitário correto do plantel. Nossa proposta é ajudar e capacitar os pecuaristas e seus colaboradores com recomendações e técnicas eficientes e eficazes para o sucesso da aplicação dos medicamentos. Por isso, esse destaque especial sobre a vacina contra a febre aftosa”, explicou.Eventos dessa natureza serão sempre benvindos para uma melhor capacitação de produtores e seus colaboradores e, evidentemente, a geração de mais emprego e renda, além de uma maior produtividade em trechos menores de terreno. A natureza agradece esse auxílio da tecnologia em seu favor.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros