Petrobras aumenta preço da gasolina nas refinarias em 0,8% a partir de hoje

Insaciáveis e sobrecarregados O ser humano carrega consigo a insaciedade. Tudo o que faz pode satisfazer, mas não completamente. Queremos sempre mais. Não queremos que a situação piore. Se está bom, queremos que o bom permaneça e que o amanhã seja melhor. Difícil é suportar os retrocessos, as perdas,.... O ser humano carrega consigo a insaciedade. Tudo o que faz pode satisfazer, mas não completamente. Queremos sempre mais. Não queremos que a situação piore. Se está bom, queremos que o bom permaneça e que o amanhã seja melhor. Difícil é suportar os retrocessos, as perdas,.... Agronegócio do Século XXI x Romantismo Indigenista do Século XIX O Agronegócio está no século XXI, utilizando tecnologia de ponta, com mais produtividade, colhendo mais em menos área, e respeitando cada vez mais a legislação ambiental e trabalhista. Enquanto isto, alguns críticos do Agronegócio, a exemplo da economista Miriam Leitão, em artigo... O Agronegócio está no século XXI, utilizando tecnologia de ponta, com mais produtividade, colhendo mais em menos área, e respeitando cada vez mais a legislação ambiental e trabalhista. Enquanto isto, alguns críticos do Agronegócio, a exemplo da economista Miriam Leitão, em artigo... Sem voto. Sem voz A nossa democracia é sem demo e quase sem cracia: a representação é completamente às avessas e, para os governos, o cidadão é um ruído. Não fosse assim e não teríamos uma escola pública tão precária, uma saúde tão doente, uma segurança tão homicida. Mas se serve de... A nossa democracia é sem demo e quase sem cracia: a representação é completamente às avessas e, para os governos, o cidadão é um ruído. Não fosse assim e não teríamos uma escola pública tão precária, uma saúde tão doente, uma segurança tão homicida. Mas se serve de... Por que tanta ansiedade? Para muitos, o dia começa bem cedo, às 5h da manhã, ou talvez um pouco mais tarde, às 6h, às 7h. Mas, o fato é que as atividades do dia a dia têm gerado um comportamento diferente de antigamente: a ansiedade! Levantamos com pressa, agitados, preocupados, muitas vezes já repassando na... Para muitos, o dia começa bem cedo, às 5h da manhã, ou talvez um pouco mais tarde, às 6h, às 7h. Mas, o fato é que as atividades do dia a dia têm gerado um comportamento diferente de antigamente: a ansiedade! Levantamos com pressa, agitados, preocupados, muitas vezes já repassando na... Melhorar o desempenho escolar é uma parceria entre a família e a escola, visando um futuro promissor A família e a escola são os dois primeiros ambientes sociais da criança, referência para sua conduta e são fundamentais no crescimento e desenvolvimento, desempenhando funções e responsabilidades distintas. Contudo, o desempenho escolar pode ser afetado por muitos... A família e a escola são os dois primeiros ambientes sociais da criança, referência para sua conduta e são fundamentais no crescimento e desenvolvimento, desempenhando funções e responsabilidades distintas. Contudo, o desempenho escolar pode ser afetado por muitos... Mais Artigos