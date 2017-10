IBGE: safra recorde de grãos aumentará em volume e área plantada no ano

As previsões de setembro indicam que a safra brasileira de grãos aumentará tanto em relação ao volume da produção quanto ao total da área plantada. Segundo dados divulgados hoje (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas será 1,1 milhão de toneladas, alta de 0,5% em relação à previsão de agosto.Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de setembro e indicam também que a área plantada será de 143,6 mil hectares, neste caso alta de 0,2% em relação a agosto.As estimativas de setembro, segundo o IBGE, confirmam que o país terá este ano a maior safra de sua história, com produção de cereais, leguminosas e oleaginosas atingindo 242 milhões de toneladas, o que representa alta de 30,3% (equivalente a 56,2 milhões de toneladas) em relação a 2016, quando a safra foi de 185,8 milhões de toneladas.Já a estimativa da área plantada passou de 57,1 milhões de hectares em setembro de 2016 para 61,2 milhões de hectares no mesmo período deste ano, um crescimento de 7,3%.Os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro deste ano confirmam a importância das culturas da soja, do milho e do arroz para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas.Os três principais produtos da safra brasileira de grãos representam 93,7% da estimativa da produção e 87,9% da área a ser colhida no período. Em relação a setembro de 2016, houve aumento de 2,2% na área plantada de soja, de 19,4% na área plantada do milho e de 3,9%, na de arroz. Na produção, houve alta de 19,5% para a soja, 16,2% para o arroz e 55,2% para o milho.Os dados do IBGE indicam que as safras da soja, do milho e do arroz devem totalizar mais de 226 milhões de toneladas: a soja representando 47,5% desse total; o milho, 41,1%; e o arroz 5,1%. Na pesquisa, divulgada mensalmente pelo IBGE, a produção de milho teve aumento de 1,1%, na comparação de setembro com agosto.“As últimas colheitas em Mato Grosso incrementaram a produção e atualizaram esse número”, explica Carlos Antônio Barradas, pesquisador do IBGE. Comparado com 2016, o milho também aparece como uma das culturas que mais devem alavancar a produção agrícola brasileira em 2017, com acréscimo de 55,2%.Segundo Barradas, as chuvas deste ano têm colaborado para safras mais abundantes. “No ano passado, a seca prejudicou muito as lavouras, principalmente no Centro-Oeste”, disse.Regionalmente, a produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas é dominada pelo Centro-Oeste, que responde por quase metade da safra do país: 43,8%. Em seguida vem a região Sul com 35,3%; o Sudeste, com 9,9%; o Nordeste, com 7,4%; e o Norte, com 3,6%.Por estado, a produção é puxada por Mato Grosso, o maior produtor nacional de grãos, com participação de 26,2%; seguido pelo Paraná (17,2%); e Rio Grande do Sul (15,1%). Somados, os três estados respondem por 58,5% do total nacional previsto para este ano.Completam o grupo dos dez maiores produtores de grãos Goiás (9,4%), Mato Grosso do Sul (7,9%), Minas Gerais (5,9%), São Paulo (4,0%), Bahia (3,4%), Santa Catarina (2,9%) e Maranhão (1,8%).Da Agência Brasil