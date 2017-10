Fasb estimula escolha profissional por meio da 15ª Mostra de Cursos







A escolha do curso superior é um dilema para a maioria dos estudantes do ensino médio. Ter informações sobre as carreiras, áreas de atuação e peculiaridades é fundamental para a tomada de decisão. Uma das estratégias da Faculdade São Francisco de Barreiras, para orientar os vestibulandos e futuros acadêmicos é a Mostra de Cursos da instituição, que este ano, chegou à sua 15ª edição, realizada na última sexta-feira (06), com grande participação do público dos estudantes de nível médio de Barreiras e região. Foram apresentados, na oportunidade, os 12 cursos oferecidos pela instituição: Administração, Agronomia, Biomedicina, Contábeis, Direito, Educação Física, Gestão da Tecnologia da Informação (GTI), Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Produção Audiovisual, Psicologia.“Tenho o sonho de fazer Medicina, mas eu precisava saber como é a carreira na prática. As matérias que vamos ter, a carga horária, os professores, como é o curso. Antes de vir à Mostra eu não tinha noção que a Fasb tivesse uma estrutura tão grande, com um leque de aparelhos e uma estrutura tão bem formada. Isso é essencial para mim”, avaliou Fernanda Moraes, estudante do 3º ano da Escola São José. A estudante do curso de informática do Centro Técnico de Educação Profissional (CETEP), Taynara Santana, gostou muito das atividades da Mostra. “Cada curso é apresentado de um jeito. Tem muita coisa para ver e aprender por aqui”, explica, ao dizer que os cursos que mais chamaram a atenção dela Psicologia e GTI.A Mostra de Cursos é um momento importante também para os acadêmicos da FASB, que prepararam, em cada sala, experiências diferentes e interativas com cenários, ilustrações e informações. Com muito empenho, eles participam da montagem das estruturas e apresentam aos visitantes um pouco da experiência adquirida na faculdade. “É uma correria, mas é gratificante ter jovens de toda a cidade conhecendo um pouco do nosso campo de atuação. Quanto mais as pessoas têm noção da nossa carreira, mas elas valorizam nosso trabalho”, disse Geovana Cruz, estudante do curso de Produção Audiovisual.O curso de Medicina, uma das novidades desta edição, apresentou os equipamentos utilizados nos laboratórios e forneceu informações sobre a importância do profissional médico dentro das unidades de saúde. O curso de Direito foi apresentou em forma de esquetes teatrais a aplicação das leis em situações cotidianas. Os acadêmicos de Biomedicina mostraram o funcionamento do Laboratório Escola e de Fisioterapia montaram uma sala com Ortopedia, UTI, reabilitação amputados, além da atuação na área desportiva e dermato-funcional.Para a coordenadora de extensão da FASB, Emília Karla Amaral, esta é uma boa oportunidade para que o público externo, e principalmente os futuros acadêmicos conheçam a estrutura da faculdade. “Além das salas de aula, todas climatizadas, os visitantes puderam visitar a biblioteca, que conta com acervo voltado para todos os cursos, laboratórios aparelhados com equipamentos avançados, ambientes internos, como o Ginásio de Esportes e os laboratórios de Informática e Produção Audiovisual, e externos como o campo experimental do curso de Agronomia”.O curso de Agronomia distribuiu, na oportunidade, 300 mudas de plantas medicinais e árvores típicas do Cerrado. Eles mostraram o funcionamento do carneiro hidráulico, nivelamento de terreno e informações sobre minhocultura. No espaço da turma de Produção Audiovisual, foi montado um ambiente bastante atrativo para os jovens, um estúdio de gravação, com vídeos, músicas e entrevistas. Os acadêmicos de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, GTI e Psicologia da FASB também tiveram a oportunidade de evidenciar, por meio de painéis e posters, as qualidades e características exigidas para atender os pré-requisitos destas profissões e as áreas de atuação dentro do mercado de trabalho.- Além da Mostra de Cursos, realizada com sucesso na última sexta-feira (6), a FASB vem realizando palestras nas escolas, por meio do projeto FASB na Escola, como forma de apoiar os estudantes na escolha profissional. No último sábado (8), finalizou as ações do “aulão” que ajudou a preparar cerca de 100 estudantes de ensino médio para a preparação para o Enem e vestibulares. A FASB está com vagas abertas para o curso de Medicina, cujas inscrições ficam abertas até o dia 23 de outubro e podem ser realizadas diretamente no site: medicina.fasb.edu.br. As inscrições do vestibular geral com o ingresso dos demais cursos serão abertas no dia 23 de outubro.Ascom FASB