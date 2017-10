FASB orienta sobre elaboração de currículos durante II Feira de Estágio em Barreiras













O curso de Administração da Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB) integrou no último sábado (7) as atividades da II Feira de Estágio do Instituto Euvaldo Lodi (Iel), em Barreiras. Com um espaço no evento, as acadêmicas do 8º semestre apoiaram o público com dicas na elaboração de currículos. Já as professoras Maritânia Salete Rafagnin, e Elisa Regina Walhbrinck ministraram as oficinas “Gestão de Carreira e a Preparação para o Mercado de Trabalho” e “Avaliação de Desempenho – Uma ferramenta para a tomada de decisões e desenvolvimento profissional.O estudante de técnica de informática, Marcos Vinícius Porto Brito, 15, gostou de receber as orientações no estande da FASB. “Ainda não tenho um currículo, mas vou me lembrar destas dicas quando for elaborar um”. Embora já tenha um currículo pronto, a estudante de técnica em alimentos, Lívia Mineiro de Oliveira, 16, vai reformular alguns pontos para aperfeiçoar o documento. “Como ainda não tenho cursos, elas falaram para eu enfatizar algumas qualidades para mostrar o perfil e o objetivo para preencher a vaga”, afirma.Dentre as principais dicas, elas ressaltam a importância de prestar informações claras e objetivas, contatos de telefone e e-mail atualizados, além de evitar colocar fotos e anexar cópias de certificados e documentos com o currículo. Ao participarem da ação, as acadêmicas Kauenne Jaynne Reis, Katyusse Souza, Ana Samara Pereira, Vitória Barretto, passaram por um treinamento e também fizeram a mesma atividade durante a FASB Cidadã, em junho passado. “Para nós, é importante porque podemos incorporar este conhecimento em nossa vida acadêmica com a formatação dos currículos para ingressar no mercado”, afirmam.Para a administradora da FASB, Fabrícia Porto, este é o segundo ano consecutivo que a instituição apoia o evento. “Estes são momentos para que os estudantes de nível médio possam se estimular a buscarem o estágio como oportunidade para o início da trajetória profissional”, explica ela, que citou a Central de Estágio da FASB como mais uma forma de aproximar o acadêmico da instituição das vagas de estágio do mercado de trabalho. Promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e parceiros como Fieb, Sesi e Senac, o evento apoiou a disseminação de boas práticas de estágio desenvolvidas pelas instituições de ensino superior e difusão de conhecimento por meio de palestras e minicursos.- Além da Mostra de Cursos, realizada com sucesso na última sexta-feira (6), a FASB vem realizando palestras nas escolas, por meio do projeto FASB na Escola, como forma de apoiar os estudantes na escolha profissional. No último sábado (8), finalizou as ações do “aulão” que ajudou a preparar cerca de 100 estudantes de ensino médio para a preparação para o Enem e vestibulares. A FASB está com vagas abertas para o curso de Medicina, cujas inscrições ficam abertas até o dia 23 de outubro e podem ser realizadas diretamente no site: medicina.fasb.edu.br. As inscrições do vestibular geral com o ingresso dos demais cursos serão abertas no dia 23 de outubro.Ascom FASB