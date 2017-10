Repúdio a quem não aceita o “quanto pior, melhor” na Barreiras que há décadas sofre retrogradação

No conforto do fracasso após as manifestações

seus atores ao invés de repudiarem quem não aceita mais o “quanto pior, melhor” na cidade de Barreiras que há décadas tem sofrido com o seu retrocesso, deveriam se envergonhar pelos abusos, atos ilícitos e desrespeitos praticados contra quem consideram seus rivais

O Novoeste chega ao fim de uma série de reportagens que propositou unicamente revelar os reais interesses por trás das últimas manifestações que aconteceram em Barreiras contra os projetos de lei do executivo municipal.Como é de praxe em sua redação, busca-se maior embasamento nas acareações entre os projetos supracitados e as demais leis anteriores, de 2003 e 2007, que dispõem e reformulam tanto o estatuto como os planos de cargos e salários dos municipários barreirenses. Qualquer cidadão, inclusive servidor ou sindicalista, que se atrever a fazer o mesmo vai conhecer a veracidade dos fatos e, consequentemente, desmascarar quem diz repudiar o editor deste meio de comunicação. Em nenhuma das reportagens existe sequer uma palavra que desabone ou desqualifique como derrotados, retrógrados e articuladores os servidores municipais e, muito menos, alguém dos dirigentes sindicais. Na verdade, ainda presumidos pela sensação de impunidade, determinados atores tentam se esquivarem de suas responsabilidades para com os abusos, atos ilícitos, desrespeitos praticados nas últimas manifestações contra membros dos poderes executivo e legislativo.Este meio de comunicação sempre apoiou e apoia qualquer tipo de manifestação, contanto que não seja usada indevida para show de politicagem, profanação religiosa, execração pública, incitação ao ódio e intolerância contra algo ou alguém. Neste momento, alguém pode até dizer que os fatos caducaram, as manifestações se foram, ficaram no passado. Verdade, no entanto, deixou sequelas gravíssimas em pessoas e no seio da sociedade, isso é inegável. O lamentável sobre todos os aspectos é que a cidade de Barreiras ainda tenha que conviver com esse tipo de retrocesso que há décadas tem retardado seu bem estar.Quem acompanhou a série de reportagens, sem dúvida, facilmente deve ter discernido seu propósito em esclarecer os interesses escusos que as desinformações propagavam no decorrer das ditas manifestações disfarçadas de lutas pelas garantias e direitos dos municipários. Nas últimas décadas, o bem estar e a qualidade de vida da população de Barreiras só têm regredido para uma condição ainda pior e, por isso, a cidade não aguenta mais ser devastada pela politicagem, ainda mais cheia de ódio e intolerância.Além de denunciar a intervenção de elementos alheios às entidades sindicais e adulteração dos interesses dos representados no decorrer e no comando das manifestações, também foi apontado o contraste entre um ato coletivo onde cidadãos deveria se reunir publicamente para expressar, sem abusos de direitos, uma opinião política a favor ou contra determinada causa, daquele que se utiliza da coletividade para praticar a política de “” ou de “”, táticas estas que desconsidera o diálogo e confronta através do radicalismo, da interferência política com o único objetivo de aniquilar o contraditório. Observem que também objetivaram obstruir a gestão municipal com a tentativa de paralizações e a deflagração de greve geral, mas a Justiça não respaldou tais intentos.No conforto do fracasso após as manifestações seus atores ao invés de repudiarem quem não aceita mais o “” em prol do bem estar de todos os moradores de Barreiras, deveriam se acobertar com a manta da humildade para varrerem de seus intuitos futuros a inverdade e a desinformação, envergonharem-se pelo cometimento de abusos, dentre eles o de profanar religiões, intimidar, incitar o ódio e a intolerância quando expuseram nomes e imagens à execração pública de pessoas que consideram seus rivais.No apelo ao editor deste veículo de informação solidariedade para com os municipários de Barreiras que, segundo denunciam as sindicalistas, trabalham em condições de trabalho precárias, de fato, sempre houve reclamações a respeito em gestões passadas, infelizmente, não se tem notícia de que as entidades sindicais da categoria tomaram alguma atitude a respeito, até então ficaram apenas no. Por outro lado, quando denunciam que há municipários passando penúrias, que são vítimas da falta de respeito por parte do governo municipal, que seus salários estão defasados, não pode ser verdade. Com relação aos ganhos dos trabalhadores do setor produtivo do município será notável a disparidade entre os dois setores ao equipará-los. Mais do que ninguém as sindicalista sabem que nas tetas do município existe uma casta de servidores mais privilegiada em detrimento dos demais que foi favorecida por cúpulas de gestões anteriores. Agora, se elas têm conhecimento do mesmo fato na atual, que não continuem caladas, denunciem as autoridades competentes para que não fiquem unicamente também noE sobre os ganhos das ditas sindicalistas, será que estão inclusas nesta casta de servidores? Para mero efeito de informação, consta no site do TCM/BA, com base no último mês de agosto, ambas receberam remunerações mais ou menos de R$ 6 mil cada. Só de vantagens (regalias além do salário), uma embolsa quase R$ 2,5 mil e a outra R$ 3 mil. Vale ressaltar que abocanham toda essa dinheirama sem trabalhar em prol dos interesses da administração municipal e da população barreirense.Segundo uma fonte próxima aos sindicatos da categoria, atualmente as sindicalistas ficam o dia todo maquinando como causar desarmonia entre servidores e a administração municipal. Com isso, esquecem a função essencial de um líder sindical que é a sapiência em garantir os direitos de seus representados e, de modo algum incitá-los contra seus patrões ou superiores.É ético, assim aconselha um sindicalista expert, “”, recomendação esta também direcionada as sindicalistas. Aconselhou ainda o expert, caso isso aconteça, geralmente, é sempre a parte mais fraca que sai perdendo e a entidade sindical perde credibilidade não só diante dos associados, mas também para com a sociedade e o setor patronal.” e se encarregará de revelar no futuro a veracidade dos fatos e dos interesses que contaminaram as manifestações.Por Tenório de SousaDa Redação