Empregadores domésticos têm até hoje para pagar guia de setembro do eSocial

Ecumenismo é Paz no planeta Reflexões da Alma, título que lancei, em 2003, no Brasil e em terras lusitanas, no ano de 2008, segue a Ideologia do Bom Samaritano, tão bem acolhida pelo ilustre povo português, acerca da qual escrevi na revista BOA VONTADE, número 197, de janeiro de 2005: ajudar o próximo e ... Supremo autoriza ensino religioso confessional nas escolas públicas A recente decisão do Supremo Tribunal Federal de aprovar o ensino religioso confessional nas escolas públicas tem sido debatida nos diversos setores da sociedade brasileira. Para muitos é uma vitória da maioria da população que assim o deseja; para outros, a decisão viola o conceito de estado laico. Como entender a questão complexa e seus desdobramentos? A discussão deve começar pelo papel da experiência religiosa... Os 196 anos da 6ª Região Militar No período colonial, o rei D. Manuel I resolveu organizar expedições militares com a finalidade de proteger as riquezas dos domínios portugueses na América, especialmente no Brasil, a maior de suas colônias. Na época, a França e a Inglaterra queriam evitar que Portugal dominasse o novo... EXPOSIÇÃO DE ARTE COM HOMEM NU! A arte sempre é algo que desafia o pensamento. Não é algo matemático, como dois mais dois. Ela quer instigar o pensamento e a imaginação para percorrer caminhos que não são comuns. A arte suscita a subjetividade de cada um e a imaginação para adentrar territórios que vão além do... A chantagem de ACM Neto contra os prefeitos baianos Quando todos já tinham em conta que os velhos métodos de se fazer política na Bahia, instrumentos dos resquícios dos últimos passos do coronelismo na Bahia personificado no Carlismo, haviam definitivamente acabado com o desaparecimento de Antonio Carlos Magalhães, eis que...