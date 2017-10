Governador anuncia publicação de segundo edital do Mais Futuro

O entulho da velha ditadura Contrariando o que determina a reforma trabalhista, já aprovada no Congresso e à espera de regulamentação do Executivo, centrais de trabalhadores e sindicatos estão recorrendo às assembléias para instituir taxas e contribuições compulsórias dos trabalhadores. Com isso, buscam... Contrariando o que determina a reforma trabalhista, já aprovada no Congresso e à espera de regulamentação do Executivo, centrais de trabalhadores e sindicatos estão recorrendo às assembléias para instituir taxas e contribuições compulsórias dos trabalhadores. Com isso, buscam... O que revelam as pesquisas eleitorais As recentes pesquisas eleitorais no Brasil mostram um quadro mais ou menos estável nos primeiros lugares, despontando dois candidatos populistas, um à esquerda, Luis Inácio Lula da Silva e outro de extrema direita, Jair Bolsonaro. São avaliações prematuras do que pode ocorrer no pleito de 2018 porque a conjuntura política está muito instável e certamente muitos fatos novos ainda virão e poderão envolver mais nomes e... Enquanto Lula dispara a direita agoniza com Moro e companhia Lula pode até mesmo não ser candidato à Presidência da República, porque poderosos de plantão vão fazer de tudo para tirá-lo do páreo a qualquer custo, como comprova a cada dia a eterna cantilena de que ele é o responsável por tudo que não presta nesse país, mas nunca... Lula pode até mesmo não ser candidato à Presidência da República, porque poderosos de plantão vão fazer de tudo para tirá-lo do páreo a qualquer custo, como comprova a cada dia a eterna cantilena de que ele é o responsável por tudo que não presta nesse país, mas nunca... O DISCURSO DA CORRUPÇÃO NO BRASIL O choque da corrupção levou empresários a se reunirem às portas fechadas com o presidente Michel Temer no último dia 20 em Nova York. Enquanto o assunto central era a questão da Coréia do Norte e suas constantes ameaças, o Brasil passava de coadjuvante a protagonista.... O choque da corrupção levou empresários a se reunirem às portas fechadas com o presidente Michel Temer no último dia 20 em Nova York. Enquanto o assunto central era a questão da Coréia do Norte e suas constantes ameaças, o Brasil passava de coadjuvante a protagonista.... A insanável situação da previdência social A efetiva organização da Previdência Social no Brasil começou em 1923 (Lei Eloi Chaves), com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS), sob regime de capitalização. Em 1930 o governo (Vargas) suspendeu as CAPS que foram substituídas por Institutos de... A efetiva organização da Previdência Social no Brasil começou em 1923 (Lei Eloi Chaves), com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS), sob regime de capitalização. Em 1930 o governo (Vargas) suspendeu as CAPS que foram substituídas por Institutos de... Mais Artigos