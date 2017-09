11ª PRIMAVERA DOS MUSEUS É REALIZADA EM BARREIRAS

BARREIRAS COMEMORA A 11ª EDIÇÃO DA PRIMAVERA DOS MUSEUS, DE 27 A 29 DE SETEMBRO, AO LADO DO MUSEU MUNICIPAL NAPOLEÃO DE MATOS MACÊDO.











28/09 – 19:00h, dramatização poética com o ator Ananias Serranegra. 19:30h, Samba-de-Roda, com o Grupo Capoeira de Angola, da UFOB. 19:40h, capoeira com o Grupo Capoeira de Angola, da UFOB. 20:00h, maculelê, com Laria Martins, artista de dança afro-brasileira. Às 20:40h, encerramento com o grupo Chorinho dos Amigos, com a participação do grupo de choro de Hamilton Pamplona. E, finalizando, dia 29/09, o museu estará aberto à visitação pública, a partir das 09:00h, com espaços de sarau de cordéis, sob a coordenação da Biblioteca Municipal Folk Rocha. Às 15:00h, oficina de turbantes, com Elisângela Brito. E, à noite, a partir das 19:00h, na Landulpho Alves, acontecerá a segunda etapa do Campeonato de Fanfarras, com a participação das escolas da Rede Municipal de Ensino.



Aqui em Barreiras existe apenas um museu público, o municipal Napoleão de Matos Macêdo. Fundado em 24 de maio de 1997, atualmente, possui em sua mostra, tipologias históricas e etnográficas, visando a resguardar a história da nossa cidade, implantando um sistema de informação com base em banco de dados, apresentando à população o grande acervo cultural do nosso município e região.O Museu Municipal de Barreiras é uma instituição pública mantida pela prefeitura e criada para conservar aspectos da nossa história, através de objetos colecionados no decorrer dos tempos e tem, cada vez mais, consolidada e expandida a sua função como Espaço de Cultura, tornando-se ponto obrigatório de visitação, estudo, pesquisa, contemplação e turismo. O nosso museu fica situado à Rua Benjamim Constant, próximo à igrejinha de Santa Teresinha, no Centro Histórico.O acervo do Museu Napoleão Macêdo é de coleção aberta, que dizer, adquire e aceita doações diversas de tudo o que diz respeito à nossa história, arte e cultura.Oferece aos visitantes exposições permanentes e temporárias, além de promover outras externamente. Dispõe também do Projeto Museu Itinerante, quando escolas são visitadas com o intuito de fomentar a divulgação e promoção dos bens culturais registrados por meio de ações educativas que visem à sensibilização da população para o patrimônio cultural do nosso município.Durante o evento, o Museu Napoleão de Matos Macêdo irá funcionar das 09:00h às 21:00h, abrindo à visitação pública o seu acervo, além de feira de artesanato, oficinas, sarau de cordéis e apresentações artísticas e culturais.Este evento é mais uma realização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.Vamos participar, afinal, é difícil termos a oportunidade de participarmos de eventos que valorizem a nossa arte e cultura local e regional, bem como os nossos artistas, os inúmeros que existem por essas plagas do Oeste baiano.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros