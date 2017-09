Frente Parlamentar da Agropecuária compôs 50% dos votos do impeachment e 51% dos votos para manter Temer

Fonte: De Olho nos Ruralistas.

> Sudeste – 58

> Sul – 38

> Nordeste – 29

> Centro-Oeste – 25

> Norte – 22

Total: 182.

> Sudeste – 40

> Nordeste – 25

> Norte – 24

> Sul – 24

> Centro-Oeste – 21

Total: 134.