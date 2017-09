Notícias Destaque NOTÍCIAS DO DIA... São Desidério Fest: a troca da “pomba da paz” pela “guitarra do rock” Editoria 22/09/2017 as 11:19 hEditoria Imprimir Segundo os dicionários a guitarra quer dizer "dançar"

ou "fazer sexo" e a pomba representa a paz e a simplicidade. Talvez a troca a bel-prazer, sem justificativa e nenhuma divulgação prévia tenha sido o castigo divino para o fracasso de público da São Desidério Fest.

Embarrou na redação do Novoeste alguns reclames de moradores são desiderianos, uns discordando da troca do nome “Festa da Paz” para “São Desidério Fest” e outros revoltados com a arrogância e o descaso de seus organizadores para com os barraqueiros e vendedores de coquetéis que há anos tem trabalhado na Festa da Paz.



Como na imaginação dos são-desiderianos a “Festa da Paz” já estava consolidada em suas mentes como o maior evento do local muitos estão atordoados se perguntado quando é que a festa vai acontecer. Não sabem eles que a marca que existe há mais de 20 anos foi trocada pela “São Desidério Fest”.



A pomba foi trocada pela guitarra. A pomba representa a paz e a simplicidade, virtudes estas estavam presentes na vida de Jesus, segundo a maioria das referências bíblicas. Já a guitarra é um instrumento que simboliza o rock. Segundo o dicionário de significados “rock” é um vocábulo inglês derivado de “Rock and roll”, estilo musical que veio da expressão “rocking and rolling”, que quer dizer “balançar e rolar”. Essa expressão também significar "dançar" ou "fazer sexo".



Na opinião de um nativo são-desideriano que reside e trabalha em Barreiras, insatisfeito com a troca, tal prática é igualmente a que tem predominado nos últimos anos em Barreiras e agora, lamentavelmente, parece que contaminou a atual gestão de São Desidério. “Eu e, com quem converso a respeito, entendemos ser uma mesquinharia, um capricho político da atual gestão em mudar uma marca consolidada como é a Festa da Paz, um nome que fala em paz justamente no momento em que o país está atolado no ódio e na intolerância”, lamentou asseverando que o prefeito esquece que a marca há décadas tem sido propagada a nível local, regional e estadual com recursos públicos e não pode ser trocada a bel-prazer ou por interesses pessoais de um grupo político. Vale salientar que a marca não pertence a ninguém, é um patrimônio da população do município e só cabe a ela o direito soberano de banir ou manter a Festa da Paz.



Independentemente de qualquer ideia ou pensamento político de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos, quem assume o comando de um município não pode governá-lo com ódio, ressentimento ou sede de vingança para com seus os opositores políticos. Não é salutar para a qualidade de vida da população um prefeito se utiliza da política de terra arrasada para aniquilar obras e ações implantadas pelo município por antecessores. É sensato que esse legado seja preservado ou aprimorado para que eleve ainda mais o bem comum da população.



Segundo o Wikipédia, a tática de terra arrasada consiste basicamente em destruir e repugnar a existência de tudo que possa está relacionada a inimigos políticos. É análogo ao que afirmou recentemente o governador da Bahia quando rebateu o que supostamente o prefeito de Salvador haveria dito contrário a parceria de uma obra entre a Prefeitura de Barreiras e o Estado porque daria dividendos políticos para o governo. “Isso prova a mesquinharia e a pobreza da política que existiu no passado e que permanece na cabeça de alguns”, rechaçou o governador. São esses tipos de atitudes contraditas que tem afligido São Desidério desde que o mandante e comandante do grupo de “riquinhos” se apossou da Prefeitura. Desapontados, muitos dos coligados que os colocaram no poder estão debandando, tornando-se críticos de certos comportamentos da gestão, a exemplo de Joabe Barros, que teceu sério comentário pelas redes sócias sobre a São Desidério Fest, “O prefeito que criticava o gasto com as festas de Demir, entrou na mesma farra. Prefeito fanfarrão. Mas fazer festa cara é bom pro prefeito kkkkk pra todos os prefeitos ne Helder kkkkkkkkk”, denunciou o ex-coligado.



A pomba, a guitarra e a tática de terra arrasada





Igualmente acontece com as marcas dos grandes eventos de Barreiras, também é repugnante à mudança da história do maior evento musical de São Desidério por mera capricheira do prefeito e de seus coligados políticos. É irracional o risco à existência de uma marca massificada há décadas com elevado montante de recursos públicos na lembrança não só da população local, mas regional e estadual.



É preciso que o Ministério Público, a população e o legislativo dos municípios se unam em torno da criação de uma lei que proíba a mudança das marcas das grandes festas, inclusive de festejos tradicionais, a exemplo da Feira Agropecuária e do carnaval de Barreiras. O evento agrícola barreirenses começou como Exposição-Feira Agropecuária de Barreiras, foi reduzida para ExpoBarreiras, ExpoAgro, depois mudou para ExpoAgroindustrial, depois voltou para ExpoBarreiras, ExpoAgro e agora ninguém sabe que nome será denominada.



Vale aqui citar o exemplo da Bahia Farm Show, feira agrícola realizada em Luís Eduardo Magalhães, que a cada realização divulga novidades e mudanças, supera expectativas, mas a marca continua desde sua primeira edição. Portanto, se não for dessa maneira fica muito difícil definir na mente do público-alvo a marca e a real finalidade de um evento que objetiva entreter, vender, expor riquezas econômicas, culturais e naturais de forma que atraia investimentos para um município ou região.



O fracasso de público da São Desidério Fest





Público pouco antes de começar os shows





Elvis Elan, cantor regional que se apresentou antes de Bell Marques

São Desidério Fest”. O show de abertura com Bell Marques, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, conhecido mais por arrastar multidões para seus shows, pela primeira vez deve ter ficado decepcionado com o público presente, cerca de 3 mil pessoas, segundo fonte policial.



A Prefeitura tenta desinformar quando divulga que “Recorde de público marcou a segunda noite do São Desidério Fest” sem enumeram a quantidade do público. Vale lembrar que o recorde de público da Festa da Paz, jamais superando até os dias de hoje, foi no ano de 2010 com o show de Zezé di Camargo e Luciano, dia de sábado, com mais de 40 mil pessoas. Vale lembrar ainda que segundo os registros da época e, também consta nos arquivos de notícias da própria prefeitura de São Desidério, à edição foi realizada na gestão do prefeito Zito Barbosa onde com outras atrações de renome nacional a Festa da Paz se consolidou de vez como o maior evento musical da região oeste da Bahia.



Em suas últimas edições, nos três dias, a média de público da Festa da Paz foi aproximada de 68 mil pessoas. Na São Desidério Fest deste ano, segundo informações de um PM que trabalhou no evento, não chegou a 21 mil pessoas os três dias, um pouco mais do que foi a II Festa da Paz, realizada em 1998, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, com um público pouco mais de 20 mil pessoas.



Para alguns formadores de opinião, a troca do nome Festa da Paz para São Desidério Fest a bel-prazer, sem justificativa e sem nenhuma divulgação prévia, pode ter sido o principal motivo do fracasso de público, consequentemente, de vendas conforme queixumes dos barraqueiros.



Reclames dos barraqueiros





As reclamações da falta de respeito por parte dos organizadores da festa para com os pequenos barraqueiros foram muitas. Dentre vídeos e áudios veiculados pelas redes sociais, barraqueiros e vendedores de coquetéis que há muitos anos vem apoiando a Festa da Paz denuncia o descaso que o prefeito, através de seu secretário de Cultura, teve com os barraqueiros oriundos de Barreiras. Os vendedores de coquetéis também se lamentaram, segundo eles, sem nenhuma consideração foram jogados num curral de zinco atrás do palco de shows e, ameaçado de ir embora caso alguém não quisesse trabalhar naquele local escolhido para eles. Cada barraquinha num espaço de 3 x 3 metros foi cobrado entorno de R$ 500,00. A maioria não resistiu à segregação e desistiu perdendo parte do investimento realizado, mesmo recebendo de volta a taxa de locação já paga.



Os demais barraqueiros que vendem comidas, cervejas e outras bebidas, não ficaram nada satisfeitos com a estrutura das barracas. “Os tamanhos das barracas ficaram pela metade, mas a taxa cobrada pela Prefeitura foi igual às festas anteriores”, reclamou um deles. Sobre como foram às vendas grande parte dos barraqueiros lamentou o prejuízo, pois não conseguiu vender metade das festas anteriores, fato nunca ocorrido antes, segundo os que não tiveram receio de falar.



“Pela arrogância imposta, já pensam serem os donos de São Desidério. Esbravejaram que são eles que mandam, que a festa é deles e, por isso, vão fazer diferente. O interessante disso tudo é que não mudou nada, ficou pior, ao invés das barracas de 10 metros como nos eventos anteriores, desta vez colocaram umas barraquinhas fuleiras de 5 metros”, reclamou um dos barraqueiros que pediu para ser identificado. Denunciou ainda que a ordem pelo descaso contra os barraqueiros era por ordem da cervejaria que estava patrocinando o evento.



Barraqueiros e vendedores de coquetéis reclamam dos organizadores da São Desidério Fest o descaso que o prefeito, através de seu secretário de Cultura, teve com os barraqueiros oriundos de Barreiras, lamentaram que sem nenhuma consideração foram jogados num curral de zinco atrás do palco de shows e, ameaçado de ir embora caso alguém não quisesse trabalhar no local escolhido para eles.

Festa da Paz





A “Festa da Paz”, desde sua 1ª edição, a cada ano se renovava e atraia uma média de 50 mil pessoas num palco onde se mistura ritmos musicais de artistas locais, regionais e atrações de renomes nacionais.



Consta nos registros do Novoeste que a 2ª edição da Festa da Paz ocorreu em 1998, naquele ano mais de vinte mil pessoas prestigiaram com muita alegria e animação. O evento que sempre ocorreu paralelo aos tradicionais festejos da padroeira do município, Nossa Senhora Aparecida e do Divino Espírito Santo acabou se tornando num grande evento musical regional.



Prova disso, em 2003, para atender sua demanda crescente de visitantes advindos das regiões da Bahia e de outros estados foi construído Coliseu da Paz com capacidade para abrigar cerca de 50 mil pessoas.



Por Tenório de Sousa

Da Redação

