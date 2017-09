Governador Rui Costa recebe em audiência diplomatas da República de Cuba



Foto: Alberto Coutinho (Secom) Foto: Alberto Coutinho (Secom) .

No encontro, com a participação dos secretários Josias Gomes (Serin) e Fábio Vilas-Boas (Sesab), eles agradeceram o apoio do Estado ao trabalho dos médicos cubanos e divulgaram a Feira Internacional de Havana, que acontecerá de 30 de outubro a 03 de novembroO governador Rui Costa recebeu em audiência ontem, terça-feira (19) o embaixador Rolando Gomez, encarregado de Negócios da República de Cuba no Brasil, e a Cônsul Geral da República de Cuba para a região Nordeste, Laura Ivet Pujol Torres.Também participaram da reunião o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (Serin), Luiz Gonzaga Alves de Souza, chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), e Cristiane Gouveia, coordenadora de Negócios Internacionais da Assessoria Internacional do Gabinete do Governador.“Viemos agradecer o acolhimento e apoio ao trabalho dos médicos cubanos participantes do Programa Mais Médicos na Bahia. Na sexta-feira (15) estivemos reunidos na Universidade do Recôncavo Baiano, em Cruz das Almas, com quase 50 médicos cubanos que trabalham em 17 municípios. No sábado (16) foi a vez do encontro na UESC – ao lado de Ângelo Castro Lima, representante da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) no Programa Mais Médicos, com 104 médicos cubanos – que atendem mais de 50 municípios. Tivemos a ação de compartilhar com várias secretarias de saúde e tutores e supervisores do programa graças também ao apoio oferecido pelo COSEMS, na pessoa de sua presidenta Stella Souza, que também nos acompanhou no encontro. Já no domingo (17), a comitiva conheceu a casa do médico cubano no município de Una e visitou uma aldeia dos índios Tupinambás, localizada no município de Ilhéus”, afirma Laura Pujol, cônsul de Cuba no Brasil, com sede em Salvador e que atende os 9 Estados da região Nordeste do Brasil.A visita dos diplomatas ao governador teve, também, o objetivo de divulgar a Feira Internacional de Havana (FIHAV), que acontecerá no período de 30 de outubro a 03 de novembro em Havana. Segundo Laura Pujol, com mais de 30 anos de existência, a Feira Internacional de Havana é a maior feira multissetorial do Caribe.“Este ano, a Bahia está coordenando a missão prospectiva de empreendedores brasileiros que participarão da feira. São mais de 200 empresários de 45 empresas já confirmadas, que estarão no Pavilhão do Brasil. A feira tem mais de 5 mil expositores de 60 países. Acredito que a missão comercial brasileira terá entre 70 a 80 empresas em Havana”, afirma a cônsul de Cuba no Brasil.Ela destaca a necessidade do aumento do intercâmbio comercial da região com Cuba. “Dos mais de US$ 500 milhões oriundos do comércio entre Cuba e o Brasil, nossa região responde por um percentual pequeno. Nossa meta é incentivar o aumento desse intercâmbio comercial entre a região e Cuba”, afirma Laura Pujol.A cônsul cubana tinha participado, no dia 11 deste mês, de reunião na Serin com o secretário Josias Gomes, ocasião em que solicitou esta audiência com o governador Rui Costa para obter apoio do Estado na divulgação da Feira Internacional de Havana (FIHAV).Entre outras ações, os diplomatas cubanos tiveram encontros com o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Antônio Ricardo Alvarez Alban, com o vice-presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-Ba), além de participarem de almoço com o deputado estadual Ângelo Coronel, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).Ascom Serin/Governo da Bahia