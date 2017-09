Em encontro com moradores da zona rural, Prefeito de Barreiras anuncia obras no Val da Boa Esperança











Foi no fim da tarde desta quarta-feira, 13, sob uma mangueira centenária no Val da Boa Esperança, que o prefeito Zito Barbosa anunciou as melhorias que serão iniciadas ainda este ano para atender às comunidades da região. Além da manutenção da estrada, serão construídos: uma nova escola com quadra poliesportiva coberta, posto de saúde, praça, três pontes e um cemitério.“É uma grande alegria voltar à comunidade. Nós não vamos melhorar a escola, mas construiremos uma nova com auditório, quadra poliesportiva e sala de música. Pretendemos, ainda este ano, concluir as três pontes, as requalificações das estradas e os projetos da escola e posto de saúde para iniciarmos a construção”, comentou Zito.A proximidade com o gestor municipal trouxe aos moradores da zona rural, a oportunidade de conhecer as perspectivas do governo nos próximos anos e sugerir ações para promoção da qualidade de vida nas localidades. Segundo o prefeito, Barreiras será o maior canteiro de obras da Bahia com atividades de impacto na zona urbana e rural.“Agora podemos falar que vemos as obras sendo feitas no centro da cidade e também na zona rural. É com muita satisfação que estou no Val da Boa Esperança, depois de 8 meses de governo para acompanhar o anúncio das melhorias”, destacou o vereador e membro da comunidade Eurico Queiroz.O encontro foi acompanhado pelos representantes da Associação de Moradores da Malha do Jatobá, Associação dos Pequenos Produtores do Val da Boa Esperança, o vereador Eurico Queiroz e o subsecretário de infraestrutura Enoque de Souza Filho.“Há muitos anos as pessoas demonstravam falta de esperança, ficamos gratos pela presença do prefeito, já estamos vendo os trabalhos com as máquinas nas estradas em menos de um ano de governo, estamos esperançosos”, disse Maria da Páscoa, presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Val da Boa Esperança.De acordo com o prefeito de Barreiras, a cidade verá as melhorias tanto na sede como no campo. O objetivo é levar a presença do governo a todos os locais.Com a construção de 18 novas escolas até o próximo ano letivo, o município pretende alavancar o potencial do ensino na rede e acabar com o ensino multisseriado garantindo mais qualidade de ensino aos estudantes da zona rural.A comunidade do Val receberá ainda melhorias imediatas na iluminação pública e um estudo para implantação do sinal de celular.Dircom Prefeitura de Barreiras