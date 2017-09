Governo decreta situação de emergência em 173 municípios afetados por estiagem

Abaíra

Abaré

Adustina

America Dourada

Andaraí

Anguera

Antas

Antonio Gonçalves

Aracatu

Araci

Barra do Mendes

Biritinga

Boa Nova

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Boquira

Botuporã

Brejões

Brotas de Macaúbas

Brumado

Caetanos

Caém

Cafarnaum

Caldeirão Grande

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canarana

Candeal

Cândido Sales

Cansanção

Capim Grosso

Caraíbas

Carinhanha

Casa Nova

Castro Alves

Caturama

Central

Cícero Dantas

Cipó

Conceição do Coité

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coribe

Encruzilhada

Érico Cardoso

Euclides da Cunha

Fátima

Filadélfia

Feira de Santana

Gavião

Gentio do Ouro

Glória

Guajeru

Guanambi

Heliópolis

Iaçu

Ibiassucê

Ibicoara

Ibipeba

Ibiquera

Ibirapuã

Ibitiara

Ibititá

Igaporã

Ipecaetá

Ipirá

Ipupiara

Irajuba

Iramaia

Iraquara

Irecê

Itaberaba

Itaguaçu da Bahia

Itaquara

Itarantim

Itatim

Itiruçu

Ituaçu

Iuiú

Jacaraci

Jacobina

Jaguaquara

Jeremoabo

Juazeiro

Jussara

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Lajedinho

Lamarão

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Macajuba

Macaúbas

Mairi

Malhada de Pedras

Malhada

Mansidão

Marcionílio Souza

Miguel Calmon

Milagres

Mirangaba

Mirante

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muquém do São Francisco

Nova Fátima

Nova Itarana

Nova Redenção

Nova Soure

Novo Horizonte

Novo Triunfo

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Pedro Alexandre

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Pindobaçu

Pintadas

Piripá

Planalto

Poções

Ponto Novo

Presidente Dutra

Quijingue

Quixabeira

Rafael Jambeiro

Retirolândia

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Rodelas

Santa Bárbara

Santa Brígida

Santa Inês

Santaluz

Santanópolis

São Félix do Coribe

São Gabriel

Sao José do Jacuípe

Saúde

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Serra Preta

Serrolândia

Sítio do Quinto

Sobradinho

Souto Soares

Tanque Novo

Tanquinho

Tremedal

Tucano

Uibaí

Umburanas

Urandi

Valente

Várzea da Roça

Várzea do Poço

Várzea Nova

Wagner

Xique-Xique

O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (14) publica decreto de situação de emergência por estiagem em 173 municípios baianos pelo período de 180 dias. Os baixos índices pluviométricos registrados nos últimos anos, que estão afetando quase a totalidade do estado, foram levados em consideração pelo governador Rui Costa para assinar o decreto, fundamentado no Art. 1º da Instrução Normativa Nº 02 do Ministério da Integração Nacional.A escassez das chuvas tem comprometido a regularidade no fornecimento de água potável e provocado graves prejuízos às atividades produtivas, principalmente à agricultura e à pecuária. Conforme o decreto, que passou pela análise da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), todos os órgãos estaduais devem participar de ações com o objetivo de buscar soluções para restabelecer a normalidade e preservar o bem-estar da população.Secom Governo da Bahia