Empresa de pás eólicas vai gerar até quatro mil empregos na Bahia

Joesley, o gravador e o psiquiatra No intervalo de quatro meses – que é nada no laspso da história – os irmãos Batista (Joesley e Wesley) deixaram o status de empresários brasileiros muito bem sucedidos e deram com os costados na cadeia de onde, mesmo com todo o dinheiro que juntaram, poderão ter dificuldade para... No intervalo de quatro meses – que é nada no laspso da história – os irmãos Batista (Joesley e Wesley) deixaram o status de empresários brasileiros muito bem sucedidos e deram com os costados na cadeia de onde, mesmo com todo o dinheiro que juntaram, poderão ter dificuldade para... Drogas, novelas, e um país corrupto O que significa hoje viver no Brasil quando se tem um filho ou uma filha adolescente? É claro que não estou generalizando, mas num país de 207 milhões de habitantes, onde na sua grande maioria são jovens, fica patente que o investimento do narcotráfico é no mínimo interessante. Talvez isso seja o motivo pelo qual as antigas e conhecidas drogas estão dando lugar as novas drogas sintéticas, muitas das quais nem sequer podem...

Fraternidade realizadora e direitos humanos Para a 58a sessão da Comissão do Status da Mulher (CSW), que ocorreu na sede da ONU em Nova York, EUA, de 10 a 21 de março de 2014, junto das recomendações da LBV às autoridades no evento, enviei mensagem publicada na revista BOA VONTADE Mulher, especialmente preparada... Para a 58a sessão da Comissão do Status da Mulher (CSW), que ocorreu na sede da ONU em Nova York, EUA, de 10 a 21 de março de 2014, junto das recomendações da LBV às autoridades no evento, enviei mensagem publicada na revista BOA VONTADE Mulher, especialmente preparada... O primeiro escrito do Cristianismo Desde 1971, a igreja no Brasil dedica o mês de setembro à Bíblia, para aprofundar a reflexão da Palavra de Deus a partir de um tema ou de um livro. Este mês foi escolhido por conta da memória de São Jerônimo (dia 30), grande divulgador da Bíblia e seu tradutor para o latim (Vulgata). O tema... Desde 1971, a igreja no Brasil dedica o mês de setembro à Bíblia, para aprofundar a reflexão da Palavra de Deus a partir de um tema ou de um livro. Este mês foi escolhido por conta da memória de São Jerônimo (dia 30), grande divulgador da Bíblia e seu tradutor para o latim (Vulgata). O tema... Um setembro de muita expectativa Desde 1822, o Brasil tem o mês de setembro como grande divisor de épocas. Há 195 anos deixamos a condição de colônia, ganhando vida autônoma. Muitas coisas vieram a acontecer no nono mês do ano, como a nossa entrada na 2ª Guerra Mundial, o começo da televisão no... Desde 1822, o Brasil tem o mês de setembro como grande divisor de épocas. Há 195 anos deixamos a condição de colônia, ganhando vida autônoma. Muitas coisas vieram a acontecer no nono mês do ano, como a nossa entrada na 2ª Guerra Mundial, o começo da televisão no... Mais Artigos